        Metin Öztürk: Bayrakları hazırlayın! - Galatasaray Haberleri

        Metin Öztürk: Bayrakları hazırlayın!

        Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Göztepe maçı sonrası yaptığı açıklamada şampiyonluk için taraftara bayraklarını hazırlamaları çağrısında bulundu. Öztürk, hedeflerinin 2026 yılında 26. şampiyonluğa ulaşmak olduğunu vurguladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 23:34 Güncelleme:
        

        Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılı takımın ikinci başkanı Metin Öztürk, "Çok keyifli bir akşam. Tam bir Galatasaray bayramı. Saat 20.00’de başlayan üç önemli maçımız vardı. Burada şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aştık. Göztepe’nin ne kadar güçlü bir takım olduğunu biliyorsunuz. Özellikle ikinci yarıda bunu net olarak gösterdiler. Müthiş bir taraftar, müthiş bir oyun. Bunun önünde alınan bir üç puan ve 4 puanlık bir fark var" dedi.

        "BUGÜN BİR GALATASARAY BAYRAMI"

        Gelecek yıllar için şampiyonluk inancını dile getiren Öztürk, "İnşallah sene Dursun Başkanımızın dediği gibi 2026 yılında 26. şampiyonluğumuzu alıp 4 yıl üst üste şampiyon olacağız. Bugün Dursun Başkanımızın takip ettiği kadınlar voleybolda bir Avrupa kupası aldık. Gurur duyuyoruz. Basketbolda Final Four’a bir adım kaldı, keyifliyiz. Bugün bir Galatasaray bayramı. İnşallah Dursun Başkanımızın liderliğinde 26., 27. şampiyonluğa devam edip taraftarımızı güldürmeye devam edeceğiz. Her zaman söylüyoruz, mayıslar bizimdir. Bayrakları hazırlasınlar" ifadelerini kullandı.

        TRABZONSPOR MAÇINA TEPKİ

        Geçen hafta oynanan Trabzonspor maçı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Öztürk, "Göztepeli dostlarımız bizi harika ağırladılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yöneticiler nezaket içinde kalmalılar. Geçen hafta yönetim eliyle bir rezalet vardı. Bu alışkanlık haline gelirse, anonsçular canı istediği gibi konuşmaya devam ederlerse bu bir hastalık gibi her yere yayılır. Orada Galatasaray’a değil, futbola karşı büyük bir ihanet gerçekleşmiştir. İnşallah diğer statlarda bu gerçekleşmez" diye konuştu.

        "6 FİNALİMİZ VAR"

        Kalan fikstüre dikkat çeken Öztürk, "6 maç 18 puan demek. 4 puan avantaj sağlıyor ama sizi şampiyon yapmıyor. 6 finalimiz var. Dursun Özbek liderliğinde Okan Hocam ve ekibi yüzümüzü güldürecek. Buna inanıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        Bölgesel istikrar için adres
        Bölgesel istikrar için adres
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyon Galatasaray Daikin!
        Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyon Galatasaray Daikin!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        ABD Başkanı: Anlaşmaya Lübnan dahil değil
        ABD Başkanı: Anlaşmaya Lübnan dahil değil
        34 ilde eş zamanlı dev 'DEAŞ' operasyonu!
        34 ilde eş zamanlı dev 'DEAŞ' operasyonu!
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Antalya-Isparta yolunda kaza: 7 ölü
        Antalya-Isparta yolunda kaza: 7 ölü
        Hegseth'ten nükleer materyale dair açıklama
        Hegseth'ten nükleer materyale dair açıklama
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        81 ili minyatüre dönüştürdük