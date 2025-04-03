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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Metin Öztürk: Mourinho bu cesareti nereden alıyor bilmiyorum - Galatasaray Haberleri

        Metin Öztürk: Mourinho bu cesareti nereden alıyor bilmiyorum

        Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, "Mourinho bu cesareti nerden alıyor bilmiyorum. Türkiye'ye hakaret ediyor ceza yok. 4 maç alıyor, 2 maça indiriliyor, 1'ini Türkiye Kupası'nda çekiyor. Bugün Okan hocaya saldırdı. Gerçekten bunları anlamakta büyük zorluk çekiyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 00:33 Güncelleme: 03.04.2025 - 00:57
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        "Mourinho bu cesareti nereden alıyor bilmiyorum"
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        Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Teknik direktör Okan Buruk ve futbolculara emekleri için teşekkür eden Metin Öztürk, “Önemli bir rakibimizi elemenin mutluluğu içerisindeyiz ama her zaman klasikleşen bir şey var. Klasik olarak burada eze eze yendik. Özellikle birinci devre top göstermedik. Başkanımızı cezalı olduğu için geçen sene olduğu gibi onun yerinde bu sene de ben izledim. Hemen önümde bir ekran vardı. Geçen sefer de penaltıyı anlamamıştım. 6 olacak maç 3-1 bitmişti. Bu sefer ofsaytı anlamadım. Çizgiyi bekledim, devre oldu çizgiyi göremedim. Nereden ofsayt nereden değil ve sonuçta 2-1 ile bir direnç kazandılar. Fark açılmadan maç bitti. Galatasaray seyircisi inanılmaz bir fedakarlık örneği gösteriyor. Her sefer burada büyük eziyet çekiyor. Bizim Fenerbahçe seyircisine davranışımızın onda biri bizi gösterilmiyor. Bu artık nasıl yönetilir, nasıl yapılır bilmiyorum. Vefakar taraftarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Okan hocamız ve futbolcu kardeşlerimize emekleri sebebiyle teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

        Karşılaşmanın ardından Jose Mourinho’nun Okan Buruk’a saldırdığını ve bunun herkes tarafından görüldüğünü ifade eden Öztürk, “En son yaşanan bir olay var. Sadece Galatasaray’a, Galatasaray Teknik Direktörüne değil Türk futboluna olan bir saldırıdır. Mourinho bu cesareti nerden alıyor bilmiyorum. Türkiye’ye hakaret ediyor ceza yok. 4 maç alıyor, 2 maça indiriliyor, 1’ini Türkiye Kupası’nda çekiyor. Bugün Okan hocaya saldırdı. Gerçekten bunları anlamakta büyük zorluk çekiyoruz. Tahmin ediyorum ki federasyon ve gözlemciler artık bunu mutlaka görmüşlerdir. Okan hoca da Mourinho da gidip hakemi tebrik etti. Sonrasında Okan hocamız devam ederken Mourinho önce sözlü saldırdı, sonra fiili saldırdı. Dünyanın neresinde bunu yapabiliyor, Türkiye’yi neresi zannediyor ? Tahmin ediyorum ki federasyondan önce Fenerbahçe yönetimi gereken cezayı verecektir” şeklinde konuştu.

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