Metin Öztürk: VAR'da hata yapanın hakemliğini bitirsinler
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Hatayspor maçı öncesi VAR hakemleri, lig maratonu ve transfer çalışmaları hakkında konuştu. İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Öztürk, "Hata olabilir ama VAR'da hata olamaz. VAR'da hata yapan hakemlerin hakemliğini bitirsinler" dedi.
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, sarı-kırmızılıların Hatayspor ile oynayacağı Süper Lig maçı öncesi İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.
Transfer çalışmaları ve yabancı VAR hakemi gündemiyle ilgili konuşan Öztürk, şunları söyledi:
"HATAY BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ"
"Hatay'ın bizim için çok büyük önemi var. 6 Şubat depreminde 11 şehri sarsan depremden sonra sadece bir spor kulübü olmayan Galatasaray, pek çok şeye öncülük etti. Çok kısa bir süre içinde 100 tane tır 11 şehrin olduğu bölgeye sevk edildi. En çok etkilenen şehirler de Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman olmuştu."
"Sayın Erden Timur, uçağı bile beklemeden 11 saatlik bir araba yolculuğu ile oraya gitti. Hatay bizim için bambaşka, devletimiz sağ olsun hızlıca kalıcı konutları yapıyor ama hala konteynırlarda kalanlar var. O bölgede inanılmaz bir tarım zenginliği var, benim tavsiyem oradan alışveriş yapılması."
"Biz yine bölgelerde çadırlarımızı kurup iftarlar vereceğiz. Biz bir STK'yız derken, dün stadımızın 14. açılış yılıydı. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere katkısı olan herkese minnettarız. Bunlar, o kulüp, bu kulüp demeden devletimizin yardımlarıyla, kulüplerin gayretiyle yapılan yapılar. Hatay'da bir başkan ve hoca değişikliği oldu, umarım bizimle lige devam ederler."
"8 PUANA GÜVENMİYORUZ, LİG ÇOK UZUN"
"Lig uzun bir maraton. 8 puan 2 maçta kapanabilir. Önümüzde 18 maç var, biliyoruz ki biz sezon sonunda şampiyon olup taraftarımızı mutlu etmeye devam edeceğiz."
"2 ŞUBAT'A KADAR VAKTİMİZ VAR"
"Transfer çalışmaları, Okan Hoca ve scout ekibinin çalışmaları doğrultusunda gerçekleşiyor. Yönetim olarak en son raddede bizim önümüze geliyor konu. 2 Şubat'a kadar vaktimiz var."
"VAR HAKEMİ HATA YAPARSA KARİYERİ BİTSİN!"
"Biz geçen sene de yabancı VAR hakemleri ile şampiyon olduk. Herkese eşit olduğu sürece sorun yok. Hata olabilir ama VAR'da hata olamaz. VAR'da hata yapan hakemlerin hakemliğini bitirsinler."