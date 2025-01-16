Metin Öztürk: VAR'da hata yapanın hakemliğini bitirsinler

"HATAY BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

"Hatay'ın bizim için çok büyük önemi var. 6 Şubat depreminde 11 şehri sarsan depremden sonra sadece bir spor kulübü olmayan Galatasaray, pek çok şeye öncülük etti. Çok kısa bir süre içinde 100 tane tır 11 şehrin olduğu bölgeye sevk edildi. En çok etkilenen şehirler de Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman olmuştu."