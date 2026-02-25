Canlı
        Metin Şentürk: Hayat düşene değil, vazgeçene küsüyor

        Metin Şentürk: Hayat düşene değil, vazgeçene küsüyor

        'Benim Hikâyem' projesi kapsamında şarkıcı Metin Şentürk, hastalarla bir araya geldi. Şentürk, "Hayat düşene değil, vazgeçene küsüyor; umut, sabır ve şükürle her engeli aşabilirsiniz" mesajını verdi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 21:18
        "Hayat düşene değil, vazgeçene küsüyor"

        Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Konferans Salonu'nda 9'uncusu düzenlenen 'Benim Hikâyem' projesi kapsamında etkinlik düzenlendi. Etkinlikte yer alan şarkıcı Metin Şentürk, ailesinde genetik görme kaybı bulunduğunu belirterek, yaşanan kazalar sonrası ailesinden 6 kişinin görme yetisini kaybettiğini söyledi. Şentürk, herkes için yazılmış bir hikâyenin olduğu ve bu hikâyede insanın iki seçenekle karşı karşıya kaldığı değerlendirmesinde bulundu.

        Kişinin ya kendi hikâyesinin kahramanı olmayı seçeceği ya da figüranı olarak kalacağı yönünde görüş bildiren Şentürk; figüran olunduğunda hayatı kişinin değil, yaşadıklarının yönlendirdiğini belirtti. Şentürk, yaşam yolculuğunda kendisine rehber olarak umut, sabır ve şükrü seçtiğini kaydetti.

        "KENDİMİZE İNANMAMIZ VE GÜVENMEMİZ GEREKİYOR"

        Zamanla şükretmeyi öğrendiğini ifade eden Şentürk, yaşamında en temel dayanağının umut, sabır ve şükür olduğunun altını bir kez daha çizdi. Şentürk, bu üç kavramın insanı ayakta tutan en güçlü değerler olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: Hayatımızda öyle anlar vardır ki "Neden oldu?" diye ya da "Neden olmadı?" diye üzüldüğümüz ama sonradan "İyi ki böyle olmuş" ya da "olmamış" dediğimiz çok an vardır. Bakış açınız değişmeden açı değişmez. Şunu hayatınız boyunca unutmayın: Sağlam bir inancın, iman gücünün, umudun, sabrın ve şükrün aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Hayat düşene değil, vazgeçene küsüyor. O yüzden vazgeçmek asla yoktur. Kendimize inanmamız ve güvenmemiz gerekiyor."

        Programın ardından gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde engelli hastalar; Şentürk'e yaşam mücadelesi, motivasyon ve zorluklarla baş etme yöntemlerine ilişkin sorularını yöneltti..

        #metin şentürk
