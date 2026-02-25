Metin Şentürk: Hayat düşene değil, vazgeçene küsüyor

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Konferans Salonu'nda 9'uncusu düzenlenen 'Benim Hikâyem' projesi kapsamında etkinlik düzenlendi. Etkinlikte yer alan şarkıcı Metin Şentürk, ailesinde genetik görme kaybı bulunduğunu belirterek, yaşanan kazalar sonrası ailesinden 6 kişinin görme yetisini kaybettiğini söyledi. Şentürk, herkes için yazılmış bir hikâyenin olduğu ve bu hikâyede insanın iki seçenekle karşı karşıya kaldığı değerlendirmesinde bulundu.

Kişinin ya kendi hikâyesinin kahramanı olmayı seçeceği ya da figüranı olarak kalacağı yönünde görüş bildiren Şentürk; figüran olunduğunda hayatı kişinin değil, yaşadıklarının yönlendirdiğini belirtti. Şentürk, yaşam yolculuğunda kendisine rehber olarak umut, sabır ve şükrü seçtiğini kaydetti.

"KENDİMİZE İNANMAMIZ VE GÜVENMEMİZ GEREKİYOR"