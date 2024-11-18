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        Haberler Magazin Metin Uca ölüm yıl dönümünde anıldı - Magazin haberleri

        Metin Uca ölüm yıl dönümünde anıldı

        Geçtiğimiz yıl kasım hayatında hayatını kaybeden Metin Uca, ölüm yıl dönümünde anılıyor. Uca için Hamdi Alkan ve Seda Bakan, duygu yüklü mesajlar yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2024 - 08:13 Güncelleme: 18.11.2024 - 08:13
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        "Bir yıl oldu bizden gideli"
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        Dilovası'nda şah damarının tıkanması sonucu fenalaşarak kaza yapan sunucu, komedyen ve yazar Metin Uca, 17 Kasım'da 62 yaşında hayata veda etmişti.

        Hamdi Alkan, kaybettiği arkadaşı Metin Uca'yı ölüm yıl dönümünde andı.

        Uca ile yıllar önce çektirdiği bu fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımlayan Alkan, " Bir yıl oldu bizden gideli canım Metin... Sevgiyle, özlemle selamlıyorum seni" ifadelerini kullandı.

        Seda Bakan da "Sevgili Metin Uca’yı kaybedeli bir sene oluyor.

        Her şey rüya gibi... Seni çok seviyoruz. Allah rahmet eylesin" notuyla paylaşımda bulundu.

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        #hamdi alkan
        #metin uca
        #Seda Bakan
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