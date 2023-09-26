Metro İstanbul açıkladı: M2 Yenikapı-Hacıosman metrosu neden kapalı?
İstanbul'un en işlek metro hatlarından biri olan M2 Yenikapı-Hacıosman ve M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda bazı duraklar kapatıldı. Bu noktada gözler "Metro neden kapalı?" sorusuna çevrildi. Metro İstanbul'dan konuya ilişkin açıklama geldi. İşte, detaylar...
İstanbul'un en çok kullanılan metro hatlarından olan M2 Yenikapı-Hacıosman ve M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda bazı duraklar kapatıldı. Seferlerin durdurulmasının ardından gözler "İstanbul'da metro neden kapatıldı ve ne zaman açılacak?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
M2 YENİKAPI-HACIOSMAN METROSU NEDEN KAPALI?
Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik bir arıza nedeniyle seferler Taksim-Hacıosman arasında icra ediliyor.
Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.
Elektrik arızasından kaynaklandığı öğrenilen arızayı gidermek için ekiplerin çalışması devam ediyor.
M1B YENİKAPI-KİRAZLI METRO HATTINDA DA ARIZA
Bağcılar-Yenikapı metro hattında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle metrodan indirilen vatandaşlar Bağcılar Meydan Durağında beklemeye başladı. Metronun arızalanmasını nedeniyle okullarına ve işlerine yetişmeye çalışan vatandaşların başka bir metroya tahliye edilmek için uzun süre beklediği öğrenildi.