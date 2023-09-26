Metro İstanbul neden kapalı? M1B Yenikapı-Kirazlı ve M2 Yenikapı-Hacıosman metrosu neden kapatıldı, ne zaman açılacak?

Metro İstanbul neden kapalı? M1B Yenikapı-Kirazlı ve M2 Yenikapı-Hacıosman metrosu neden kapatıldı, ne zaman açılacak?

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İstanbul'un en çok kullanılan metro hatlarından olan M2 Yenikapı-Hacıosman ve M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda bazı duraklar kapatıldı. Seferlerin durdurulmasının ardından gözler "İstanbul'da metro neden kapatıldı ve ne zaman açılacak?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...