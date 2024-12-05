Metrobüs durağında gasp kabusu!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Şişli'deki metrobüs üst geçidinde pusuya yatan bir adam, kadın yolcuları gasp edip telefonlarını ve paralarını çaldı. Tedirginlik yaratan o şüpheli aylar sonra yakalandı.
Giriş: 05.12.2024 - 21:02 Güncelleme: 05.12.2024 - 21:02
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul Şişli'deki metrobüs üst geçidinde pusuya yatan bir adam, kadın yolcuları gasp edip telefonlarını ve paralarını çaldı.
Tedirginlik yaratan o şüpheli aylar sonra yakalandı.
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