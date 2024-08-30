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        Metrobüs kazası soruşturmasında son durum: Gözaltı sayısı 8'e yükseldi

        İstanbul Küçükçekmece'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 51 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yol bakım çalışmasında görevli metrobüs komuta amiri, bölge şefi, proje müdürü, şantiye şefi, müdür ve müdür yardımcısı olmak üzere 6 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturmada kapsamında böylece gözaltı sayısı 8'e yükseldi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 30.08.2024 - 12:49 Güncelleme: 30.08.2024 - 12:56
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        Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının, Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün Sefaköy mevkisinde karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptığı kazaya ilişkin soruşturması sürüyor.

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        Soruşturma kapsamında, yol bakım çalışmasında görev yapan metrobüs komuta amiri, bölge şefi, proje müdürü, şantiye şefi ile yol bakım onarım müdürlüğünde görevli müdür ve müdür yardımcısı hakkında gözaltı kararı verildi.

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        Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, 6 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler, işlemleri için emniyette götürüldü.

        Kaza kapsamında daha önceden gözaltına alınan 4 kişiden metrobüs sürücüsü ile denetim amiri, emniyetteki işlemleri sonrası savcılık talimatıyla salıverilmiş, D.M.Ç ile diğer denetim amiri Ş.Y. adliyeye sevk edilmişti.

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        NE OLMUŞTU?

        Küçükçekmece'de dün sabah saatlerinde iki metrobüsün çarpışması sonucu 22 yaşındaki Ferhat Uçar hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 51 kişi yaralanmıştı.

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        Kazanın ardından gözaltına alınan 4 kişiden 2'si ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

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        KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?

        İETT'den kazanın sebebiyle ilgili ilk inceleme sonuçlarına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İlk incelemelere göre kaza sebebi; metrobüs hattının yolunu tamamen yenilemek için yürütülmekte olan 'Beyaz Yol' çalışmaları sırasında, yol ayrım yerini şoförlere gösteren İETT denetim aracını (beyaz binek otomobil) ve diğer uyarıcı işaret ve dubaları ilgili metrobüs şoförünün geç fark etmesi ve ani ters manevra yapması olarak değerlendirilmektedir."

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        Açıklamada, kazadan önce tüm metrobüs araçlarının aynı yol ayrımından geçişlerini güvenle yaptığı belirtilerek, "Kaza ile ilgili teknik ve idari soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Yaralanan yolcularımız ile İBB ve İETT birimlerimiz yakinen ilgilenmektedir. Vefat eden yolcumuza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diler, yaralılara acil şifalar dileriz." denildi.

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        KAZAYA İLİŞKİN ÖN RAPOR HAZIRLANDI

        Kazaya ilişkin bilirkişi tarafından ön rapor hazırlandı.

        Raporda, metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle dönüş yapılacağına dair uyarı bulunduğu, metrobüs sürücüsünün yoldaki bu uyarıyı görmediği ve dönmesi gereken noktayı kaçırarak aniden dönüş yapmak istemesi sonucunda kazanın gerçekleştiği belirtildi.

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        #istanbul
        #metrobüs
        #Kaza
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