KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?

İETT'den kazanın sebebiyle ilgili ilk inceleme sonuçlarına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlk incelemelere göre kaza sebebi; metrobüs hattının yolunu tamamen yenilemek için yürütülmekte olan 'Beyaz Yol' çalışmaları sırasında, yol ayrım yerini şoförlere gösteren İETT denetim aracını (beyaz binek otomobil) ve diğer uyarıcı işaret ve dubaları ilgili metrobüs şoförünün geç fark etmesi ve ani ters manevra yapması olarak değerlendirilmektedir."