MetropolCard talep toplama tarihleri netleşti: MetropolCard hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verecek?
Metropal Kurumsal Hizmetler (MetropolCard), halka arz detayları netleşiyor. 2-3-4 Mart tarihlerinde talep toplayacak şirket 18 milyon 900 milyon lot dağıtarak, bünyesine yeni yatırımcılar katacak. MetropolCard), halka arzdan kazanacağı fonun en büyük kısmını işletme sermayesi, şirketin operasyonel faaliyetlerin finansmanı, yurt içi ve yurt dışı şirket kurulumu için kullanacak. İşte, MetropolCard hisse fiyatı ve olası lot dağıtım miktarı tablosu
Yatırımcılar tarafından beklenen MetropolCard halka arz detayları netleşti. 80 TL hisse fiyatı ile şirketin yüzde 20.41'lik kısmı borsaya açılmaya hazırlanırken, şirketin kişi başına 4 ila 61 lot arasında vereceği tahmin ediliyor. Peki, MetropolCard ne zaman talep toplayacak? İşte, MetropolCard halka arz detayları
METROPOLCARD HİSSE FİYATI
Şirketin hisse fiyatı 80 TL olarak belirlendi.
METROPOLCARD TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Şirket, 2-3-4 Mart 2026 tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep toplayacak.
METROPOLCARD LOT MİKTARI
MetropolCard 18 milyon 900 bin lot dağıtımı yapacak, olası lot miktarı dağıtım tablosu şöyle:
- 150 Bin katılım ~ 61 Lot (4880 TL).
- 250 Bin katılım ~ 36 Lot (2880 TL).
- 350 Bin katılım ~ 26 Lot (2080 TL).
- 500 Bin katılım ~ 18 Lot (1440 TL).
- 700 Bin katılım ~ 13 Lot (1040 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 8 Lot (640 TL).
- 1.6 Milyon katılım ~ 6 Lot (480 TL).
- 2.2 Milyon katılım ~ 4 Lot (320 TL).
METROPOLCARD FİNANSAL TABLO
METROPOLCARD HALKA ARZ FON KULLANIMI
- Yüzde 25 Şirkete ait filo araçlarının yenilenmesi ve filonun genişletilmesi.
- Yüzde 15 Ar-Ge yatırımları.
- Yüzde 30 Yurt içi ve yurt dışı şirket kurulumu / ortaklıklar.
- Yüzde 30 İşletme sermayesi ve Şirket'in operasyonel faaliyetlerinin finansmanı.
METROPOLCARD HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
T.O.M Katılım Bankası A.Ş
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Btcturk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
Colendi Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Fiba Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Değerler A.Ş.
Strateji Menkul Değerler A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Teb A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
Ziraat Dinamik Banka A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.
METROPOLCARD HALKA ARZ DETAYLARI
Halka açıklık: Yüzde 20,41
Halka arz büyüklüğü: 1.5 milyar TL
Bireysel/şirket çalışanları eşit dağıtım
Yüksek başvurulu oransal dağıtım
T1-T2 kullanılamaz
Bist kodu: MCARD