Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi MetropolCard talep toplama tarihleri netleşti: MetropolCard hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verecek, finansal tablosu nasıl, fon kullanımı nasıl?

        MetropolCard talep toplama tarihleri netleşti: MetropolCard hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verecek?

        Metropal Kurumsal Hizmetler (MetropolCard), halka arz detayları netleşiyor. 2-3-4 Mart tarihlerinde talep toplayacak şirket 18 milyon 900 milyon lot dağıtarak, bünyesine yeni yatırımcılar katacak. MetropolCard), halka arzdan kazanacağı fonun en büyük kısmını işletme sermayesi, şirketin operasyonel faaliyetlerin finansmanı, yurt içi ve yurt dışı şirket kurulumu için kullanacak. İşte, MetropolCard hisse fiyatı ve olası lot dağıtım miktarı tablosu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2026 - 14:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yatırımcılar tarafından beklenen MetropolCard halka arz detayları netleşti. 80 TL hisse fiyatı ile şirketin yüzde 20.41'lik kısmı borsaya açılmaya hazırlanırken, şirketin kişi başına 4 ila 61 lot arasında vereceği tahmin ediliyor. Peki, MetropolCard ne zaman talep toplayacak? İşte, MetropolCard halka arz detayları

        2

        METROPOLCARD HİSSE FİYATI

        Şirketin hisse fiyatı 80 TL olarak belirlendi.

        3

        METROPOLCARD TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

        Şirket, 2-3-4 Mart 2026 tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep toplayacak.

        4

        METROPOLCARD LOT MİKTARI

        MetropolCard 18 milyon 900 bin lot dağıtımı yapacak, olası lot miktarı dağıtım tablosu şöyle:

        - 150 Bin katılım ~ 61 Lot (4880 TL).

        - 250 Bin katılım ~ 36 Lot (2880 TL).

        - 350 Bin katılım ~ 26 Lot (2080 TL).

        - 500 Bin katılım ~ 18 Lot (1440 TL).

        - 700 Bin katılım ~ 13 Lot (1040 TL).

        - 1.1 Milyon katılım ~ 8 Lot (640 TL).

        - 1.6 Milyon katılım ~ 6 Lot (480 TL).

        - 2.2 Milyon katılım ~ 4 Lot (320 TL).

        5

        METROPOLCARD FİNANSAL TABLO

        Finansal Tablo 2024/6 2023 2022
        - Hasılat 802,2 Milyon TL 1,1 Milyar TL 670,3 Milyon TL
        - Brüt Kâr 385,6 Milyon TL 579,4 Milyon TL 404,7 Milyon TL
        6

        METROPOLCARD HALKA ARZ FON KULLANIMI

        - Yüzde 25 Şirkete ait filo araçlarının yenilenmesi ve filonun genişletilmesi.

        - Yüzde 15 Ar-Ge yatırımları.

        - Yüzde 30 Yurt içi ve yurt dışı şirket kurulumu / ortaklıklar.

        - Yüzde 30 İşletme sermayesi ve Şirket'in operasyonel faaliyetlerinin finansmanı.

        7

        METROPOLCARD HANGİ BANKALARDA VAR?

        A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Acar Menkul Değerler A.Ş.

        Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Anadolubank A.Ş.

        Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

        Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

        T.O.M Katılım Bankası A.Ş

        Bizim Menkul Değerler A.Ş.

        Btcturk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Bank A.Ş.

        Colendi Menkul Değerler A.Ş.

        Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        DenizBank A.Ş.

        Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

        Fiba Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Bankası A.Ş.

        Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Global Menkul Değerler A.Ş.

        Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye Halk Bankası A.Ş.

        Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ing Bank A.Ş.

        Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye İş Bankası A.Ş.

        Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

        Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Fibabanka A.Ş.

        Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

        Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

        PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

        Piramit Menkul Değerler A.Ş.

        Strateji Menkul Değerler A.Ş.

        Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Şekerbank T.A.Ş.

        Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Odea Bank A.Ş.

        Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Teb A.Ş.

        Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

        Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T. Vakıflar Bankası T.A.O.

        Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

        Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

        Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

        Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

        Ziraat Dinamik Banka A.Ş.

        Pay Menkul Değerler A.Ş.

        Prim Menkul Değerler A.Ş.

        8

        METROPOLCARD HALKA ARZ DETAYLARI

        Halka açıklık: Yüzde 20,41

        Halka arz büyüklüğü: 1.5 milyar TL

        Bireysel/şirket çalışanları eşit dağıtım

        Yüksek başvurulu oransal dağıtım

        T1-T2 kullanılamaz

        Bist kodu: MCARD

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        "Trump olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi" iddiası
        "Trump olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi" iddiası
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Kas gevşetici yerine anestezi iğnesi yapıldı iddiası!
        Kas gevşetici yerine anestezi iğnesi yapıldı iddiası!
        "Sütten çıkmış ak kaşık değiller!"
        "Sütten çıkmış ak kaşık değiller!"
        Öldüren kumpirde sanığın eşine 20 yıl hapis istendi!
        Öldüren kumpirde sanığın eşine 20 yıl hapis istendi!
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        "Yalnızlık kötü"
        "Yalnızlık kötü"
        Yarısı Bizden'de düzenleme
        Yarısı Bizden'de düzenleme
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Beşiktaş'tan TFF'ye +5 başvurusu!
        Beşiktaş'tan TFF'ye +5 başvurusu!
        Rize'de şirketler altın buldu
        Rize'de şirketler altın buldu
        HST Holding'e kayyum atandı
        HST Holding'e kayyum atandı