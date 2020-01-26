Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),Temmuz 2019'dan bu yana politika faizini 1275 baz puanlık indirimle yüzde 24'ten yüzde 11.25'e düşürdü.
Geçen yılın haziran ayında yüzde 23'e yaklaşan vadeli mevduatın ortalama faizi, kademeli olarak düşerek yeni yılda yüzde 10'un altına geldi. 17 Ocak'ta vadeli mevduat ortalama faizi yüzde 9.60 ile 3 yılın en düşük seviyesini gördü.
DÜŞÜŞ SÜREBİLİR
1 aya kadar vadeli mevduat faizi yüzde 9.21'e, 3 aya kadar vadeli mevduat faizi yüzde 10.33'e, 6 aya kadar vadeli mevduat faizi yüzde 9.25'e, 1 yıla kadar vadeli mevduat faizi yüzde 9.54'e, 1 yıl ve üzeri vadeli mevduat faizi de yüzde 9.65'e indi.
Analistler, enflasyon ve politika faizinde düşüşün gelecek aylarda devamı durumunda mevduat faizlerinde geri çekilmesinin süreceğini belirtti.
2019'dan bu yana bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranları şöyle:
1 aya kadar
3 aya kadar
6 aya kadar
1 yıla kadar
1 yıl ve üzeri
Toplam
04.01.2019
20,85
22,85
22,47
22,72
20,88
21,71
11.01.2019
20,75
22,38
21,68
21,62
20,25
21,41
18.01.2019
20,18
21,66
21,07
21,26
19,70
20,87
25.01.2019
19,97
21,45
20,46
21,19
18,47
20,61
01.02.2019
19,58
21,16
20,66
20,79
17,25
20,28
08.02.2019
19,40
21,13
20,07
19,78
18,16
20,17
15.02.2019
19,23
20,64
20,10
19,14
17,46
19,83
22.02.2019
19,23
20,68
19,74
20,43
17,57
19,88
01.03.2019
18,97
20,48
19,95
19,13
18,45
19,63
08.03.2019
18,72
20,62
19,26
20,10
17,83
19,43
15.03.2019
19,04
20,63
19,10
19,40
17,90
19,70
22.03.2019
19,11
20,45
19,13
19,83
17,67
19,62
29.03.2019
19,51
20,50
18,22
19,65
17,79
19,90
05.04.2019
19,20
20,78
18,77
18,55
16,78
19,81
12.04.2019
19,52
20,50
18,22
18,65
17,26
19,87
19.04.2019
20,60
21,97
20,48
21,22
18,46
21,14
26.04.2019
21,03
21,93
20,11
19,77
18,32
21,35
03.05.2019
21,07
22,32
21,02
19,05
21,81
21,55
10.05.2019
21,74
22,90
22,00
20,93
18,98
22,17
17.05.2019
22,05
22,87
20,67
21,63
18,99
22,34
24.05.2019
22,49
23,10
21,34
21,56
22,38
22,70
31.05.2019
22,42
23,28
20,53
24,08
18,67
22,72
07.06.2019
21,68
22,42
20,43
20,95
18,59
21,93
14.06.2019
22,27
23,86
21,36
22,69
20,51
22,93
21.06.2019
22,39
23,27
21,62
24,04
19,84
22,73
28.06.2019
22,34
23,55
23,37
22,73
18,77
22,89
05.07.2019
21,45
23,33
22,39
22,16
18,54
22,26
12.07.2019
21,39
22,60
21,47
21,92
18,07
21,85
19.07.2019
21,28
22,26
20,84
20,02
18,14
21,69
26.07.2019
19,53
20,85
19,58
19,41
16,50
20,09
02.08.2019
18,47
19,26
16,32
17,68
15,20
18,75
09.08.2019
18,09
18,70
17,85
15,85
14,07
18,31
16.08.2019
17,84
17,86
15,78
14,70
13,22
17,82
23.08.2019
17,21
17,97
15,91
15,26
14,27
17,52
30.08.2019
16,79
17,41
14,85
14,31
13,08
17,01
06.09.2019
16,14
17,31
15,58
15,38
14,53
16,63
13.09.2019
15,08
16,69
15,00
15,12
13,39
15,66
20.09.2019
14,65
14,91
13,33
13,89
12,91
14,71
27.09.2019
14,42
14,78
13,28
13,24
12,70
14,56
04.10.2019
13,63
14,19
11,83
12,91
12,23
13,83
11.10.2019
13,53
13,97
12,45
12,29
11,71
13,68
18.10.2019
13,44
14,04
11,31
12,29
13,04
13,63
25.10.2019
12,50
13,59
11,58
12,55
11,74
12,90
01.11.2019
11,95
12,74
11,14
11,40
10,90
12,25
08.11.2019
11,62
12,38
10,99
11,58
10,49
11,93
15.11.2019
11,41
12,24
9,95
11,48
10,44
11,73
22.11.2019
11,29
12,22
10,47
11,26
10,73
11,62
29.11.2019
11,12
11,75
11,02
11,14
10,36
11,35
06.12.2019
10,85
11,73
10,47
10,68
10,71
11,17
13.12.2019
10,30
11,47
10,65
10,87
10,94
10,77
20.12.2019
9,97
10,76
9,72
10,52
10,94
10,24
27.12.2019
9,83
10,53
10,17
10,11
10,77
10,10
03.01.2020
9,60
10,46
8,76
9,75
9,93
9,88
10.01.2020
9,48
10,33
9,49
10,27
9,46
9,81
17.01.2020
9,17
10,33
9,25
9,54
9,65
9,60
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