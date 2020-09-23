Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili'nin önemi nedir? gibi sorular müslüman vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. 2020 yılına girilmesiyle birlikte ilk olarak Regaip, Miraç ve Berat Kandili'ni idrak eden müslüman vatandaşlar Mevlid kandilini dualar ve ibadetler ile geçirecekler. İşte Diyanet 2020 Mevlid Kandili tarihi...
MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN 2020?
2020 yılı dini takvime göre Mevlid Kandili Çarşamba gününe denk geliyor. Mevlid Kandili bu sene 28 Ekim 2020 Çarşamba günü idrak edilecek.
MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?
Mevlid Kandili ya da Veladet Kandili, İslam dininin peygamberi olan Muhammed bin Abdullah'ın doğum gecesi ve aynı zamanda Hicrî Rebiülevvel ayının Onikinci gecesidir. İslam Nebisi Ashab-ı Kiram, Emevîler ve Abbâsîler dönemlerinde herhangi bir kutlama örneğine rastlanmayan Rebiulevvel ayının Onikinci gecesi olan Mevlid kandili, ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır'da, Şii Fâtımî Devleti döneminde kutlanmaya başlamıştır.[1]
Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Kuranı kerimde yer almamaktadır. İslam'da Muhammed'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan geceyi (25-26 Nisan 571 Miladi tarihine Muhammed'in doğum gününe rastlaması nedeniyle mevlid kutlanır ),Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17'ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki haftayı da Kutlu Doğum Haftası olarak ilan etmişlerdir
Kandil geceleri İslam'ın ilk zamanlarında var olan bir âdet olmayıp, hicrî 3. asırdan itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Türkiye'de Osmanlı Devleti padişahı II. Selim'den itibaren bu kutlama gün ve gecelerinde, minarelerde kandil yakılmasıyla birlikte kandil adını almıştır. Kadir gecesinden başka kandil gecesi kuranı kerimde yer almaz.
HZ. MUHAMMED'İN DOĞUMU İÇİN KULLANILAN TERİMLER
- Mevlid en-Nebi (çoğulu el-Mevlid) Peygamberin doğumu (Arapça)
- Milad en-Nebi Peygamberin doğumu (Arapça/urduca)
- Mevlid-i Şerif Mübarek doğuş (Türkçe)
- Mevlid-i Şerif Mübarek doğuş (Urduca)
- Eyd el-Mevliden -Nebevi Peygamberin doğum Kutlaması (Arapça)
- Eiyd-e-Milad-un-Nebi Peygamberin doğum Kutlaması (Urduca)
- Yevm un-Nebi Muhammed'in günü (Arapça)
- Mevlid er-Resul Allahın elçisinin doğum günü (Malay)
Bu terimlerin çoğu Arapça ve-le-de (V-L-D) kökünden gelmektedir. Anlamı "doğum vermek", "yapmak", veya "yaratmak".
2020 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
HİCRİ TARİHLER
MİLADİ TARİHLER
GÜN
AY
YIL
GÜN
AY-YIL
HAF.GÜN
DİNİ GÜNLER
1
C.AHİR
1441
26
OCAK-2020
PAZAR
........
1
RECEB
1441
25
ŞUBAT-2020
SALI
ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
3
RECEB
1441
27
ŞUBAT-2020
PERŞEMBE
REGAİB KANDİLİ
26
RECEB
1441
21
MART-2020
CUMARTESİ
MİRAC KANDİLİ
1
ŞABAN
1441
25
MART-2020
ÇARŞAMBA
...........
14
ŞABAN
1441
07
NİSAN-2020
SALI
BERAT KANDİLİ
1
RAMAZAN
1441
24
NİSAN-2020
CUMA
RAMAZAN BAŞLANGICI
26
RAMAZAN
1441
19
MAYIS-2020
SALI
KADİR GECESİ
30
RAMAZAN
1441
23
MAYIS-2020
CUMARTESİ
AREFE
1
ŞEVVAL
1441
24
MAYIS-2020
PAZAR
RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
2
ŞEVVAL
1441
25
MAYIS-2020
PAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
3
ŞEVVAL
1441
26
MAYIS-2020
SALI
RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
1
ZİLKADE
1441
22
HAZİRAN-2020
PAZARTESİ
........
1
ZİLHİCCE
1441
22
TEMMUZ-2020
ÇARŞAMBA
........
9
ZİLHİCCE
1441
30
TEMMUZ-2020
PERŞEMBE
AREFE
10
ZİLHİCCE
1441
31
TEMMUZ-2020
CUMA
KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
11
ZİLHİCCE
1441
01
AĞUSTOS-2020
CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
12
ZİLHİCCE
1441
02
AĞUSTOS-2020
PAZAR
KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
13
ZİLHİCCE
1441
03
AĞUSTOS-2020
PAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
1
MUHARREM
1442
20
AĞUSTOS-2020
PERŞEMBE
HİCRİ YILBAŞI
10
MUHARREM
1442
29
AĞUSTOS-2020
CUMARTESİ
AŞURE GÜNÜ
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