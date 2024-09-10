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        Haberler Bilgi Gündem MEVLİD KANDİLİ TARİHİ 2024 | Mevlid kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor ve bu hafta mı? Diyanet İşleri dini günler takvimi ile kandil tarihi

        Mevlid Kandili tarihi: Mevlid Kandili ne zaman, bu hafta mı?

        İslam alemi için en önemli günler arasında yer alan Mevlid Kandili için bekleyiş başladı. İslam peygamberi Hz. Muhammed'in doğum gecesi olarak kabul gören Mevlid Kandili, Hicrî Rebiülevvel ayının on ikinci günü idrak edilmektedir. Peki, Mevlid Kandili ne zaman, bu hafta mı? İşte Diyanet İşleri dini günler takvimi ile Mevlid Kandili tarihi tarihi, anlam ve önemi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2024 - 21:03 Güncelleme: 10.09.2024 - 21:28
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        Rebiülevvel Ayı'nın başlamasının ardından Mevlid Kandili'nin idrak edileceği tarih gündemdeki yerini aldı. Mevlid kelime anlamı olarak “doğum yeri ve zamanı” anlamına gelmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimini yayımlanmasının ardından 2024 Mevlid Kandili tarihi de belli oldu. Peki, Mevlid Kandili ne zaman, Mevlid Kandili'nin anlam ve önemi nedir? İşte Mevlid Kandili'nin idrak edileceği tarih...

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        2024 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini günler takvimi ile Mevlid Kandili tarihi belli oldu.

        Mevlid Kandili bu yıl 14 Eylül Cumartesi günü idrak edilecek.

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        MEVLİD KANDİLİ NEDİR?

        Hazreti Muhammed'in (SAV) dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlid Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

        Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Sözlük anlamı "doğum yeri ve zamanı" olan mevlid kelimesi, İslâm kültüründe özellikle Hz. Peygamber’in doğumunu, bu vesileyle yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılır.

        Kelime anlamı doğum zamanı olan mevlid, Kuran-ı Kerim'de yer almamaktadır.

        O'nun doğduğu çağda dünyanın her tarafında cehalet, zulüm ve ahlâksızlık almış yürümüş, Allah inancı unutulmuş, insanlık korkunç ve karanlık bir duruma düşmüş, dünya yaşanmaz hale gelmişti.

        Sevgili Peygamberimizin tebliğ ettiği İslâm dini ile dünya aydınlandı, tek Allah inancı ile kalpler nurlandı. Eşitlik, adalet ve kardeşlik geldi. O'na inanan toplumlar gerçek huzura kavuştu. O'nun doğduğu gece, insanlığın kurtuluşu için çok hayırlı ve mübarek bir başlangıçtır.

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        MEVLİD KANDİLİ'NDE NE OLDU?

        Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Mevlid Kandili, iki cihan güneşi alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) dünyaya gelişinin yıl dönümüdür.

        Peygamber Efendimiz (sav)’in doğduğu gece olarak adlandırılan Mevlid Gecesi, Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilir ve İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alır.

        Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.

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        MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ VE ANLAMI

        Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

        Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.

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        Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

        O'nun doğduğu çağda dünyanın her tarafında cehalet, zulüm ve ahlâksızlık almış yürümüş, Allah inancı unutulmuş, insanlık korkunç ve karanlık bir duruma düşmüş, dünya yaşanmaz hale gelmişti.

        Sevgili Peygamberimizin tebliğ ettiği İslâm dini ile dünya aydınlandı, tek Allah inancı ile kalpler nurlandı. Eşitlik, adalet ve kardeşlik geldi. O'na inanan toplumlar gerçek huzura kavuştu. O'nun doğduğu gece, insanlığın kurtuluşu için çok hayırlı ve mübarek bir başlangıçtır.

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