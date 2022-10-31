Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlüde Genç'in ailesine başsağlığı mesajı 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Genç'in eşi Durmuş ve oğlu Kamil Genç'le telefonda görüşerek, taziye dileklerini ilettiğini belirtti.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 31, 2022

Genç'e Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Yaşadığı büyük acıya rağmen Mevlüde Hanım'ın ortaya koyduğu vakur ve dirayetli duruş, Avrupa'ya ve tüm insanlığa örnek olmaya devam edecektir. Bu vesileyle Solingen katliamında hayatını kaybeden kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.