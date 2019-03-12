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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Büyükçekmece’de vatandaşlarla buluştuğu mitingde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan’ı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal vatandaşlara hitap etti. İlçede düzenlenen mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Adayı Binali Yıldırım, AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal ve AK parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak yer aldı.
Mitingde kalabalığa hitap eden AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, “Kapı kapı dolaşıp ikna edip o güveni, o görevi aldığımız zaman 31 Mart akşamı Büyükçekmece halkı bu görevi bize verdiği zaman inşallah Büyükçekmece’nin bütün sorunlarını tek tek çözeceğiz” dedi.
Sabahleyin Kartal’da Halkalı - Gebze Banliyö hattını açtıklarını hatırlatan Uysal, “İnşallah günlük bu hattımız Bir buçuk milyon yolcu taşıyacak. Bizim Metrobüs’ten kalkan yolcumuzdan da inşallah bir bölümünü bu hatta kayacak. O alacağı yolcu karşılığında biz Beylikdüzü’nden metrobüsü Büyükçekmece’ye mahallerine Kumburgaz’a sonrasında Silivri’ye kadar uzatacağız. Yine Yenikapı’dan Beylikdüzü’ne metro planımız vardı. Büyükçekmece merkezden öncesinde birinci etabında Mimar Sinan’a ve devamında inşallah ikinci etabında da Silivri’ye İstanbul sınırına inşallah o da uzayacak. Sadece ulaşım değil, ulaşım akslarından altyapısına inşallah Büyükçekmece hizmetle buluşacak. İstanbul’da belediyecilik adına yapılmış güzel bir hizmet var ise mutlaka Büyükçekmece’de bu hizmetlerle buluşacak” ifadelerini kullandı.
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