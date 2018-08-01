Meya Antik Kenti büyüleyen dokusuyla ziyaretçilerini bekliyor
01.08.2018 - 12:41 | Güncelleme: AA
Ağrı'da bulunan tarihi Meya Antik Kenti, adeta büyüleyen dokusuyla ziyaretçilerini bekliyor. Birçok medeniyetin izlerini taşıyan ve "Meya mağaraları" olarak bilinen antik kent, ev sahipliği yaptığı medeniyetlerden kalan tarihi izleriyle hayranlık uyandırıyor
1
1|17
Ağrı'da bulunan tarihi Meya Antik Kenti, adeta büyüleyen dokusuyla ziyaretçilerini bekliyor.
2
2|17
AA'nın haberine göre tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve bu nedenle "Medeniyetler beşiği" olarak nitelendirilen Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki antik kent, geçmişte ev sahipliği yaptığı medeniyetlerin izlerini günümüze taşıyor.
3
3|17
İlçe merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan Günbuldu köyündeki sarp kayalıklara oyularak yapılan kentin içinde barınma yerleri, tapınak, ibadethane, oda ve mağaralar bulunuyor.
4
4|17
Birçok medeniyetin izlerini taşıyan ve "Meya mağaraları" olarak bilinen antik kent, ev sahipliği yaptığı medeniyetlerden kalan tarihi izleriyle hayranlık uyandırıyor.
5
5|17
Ağrı Kültür ve Turizm Müdür Vekili Erkan Kösedağ, Meya mağaralarının dünyada örneğine nadir rastlanır bir tarihi yapı olduğunu söyledi.
6
6|17
Antik kentin ilgi çekici bir yapı olduğunu belirten Kösedağ, "Meya mağaraları antik bir kent görünümü veren bir yapı. Bunun Türkiye'de aslında bir örneği var, Hasankeyf buna benzer bir görüntüye sahip. Bir de İran'ın Tebriz şehrinde, dünyanın en önemli mağaralarından olan Kendovan buna benzer bir örnek teşkil ediyor." dedi.
7
7|17
Mağaraların bulunduğu bölgenin turizm sektörü açısından oldukça önemli bir bölge olduğunu aktaran Erkan Kösedağ, "Bu alan aslında turizm sektörü açısından keşfedilmemiş bir yer. Burada, mağaralar içerisinde oyularak yapılmış ibadethaneler, bir yaşam alanı söz konusu. Bu yaşam alanı özellikle fotoğrafçıların ilgisini çekebilecek bir alan. Burada geçmişe dair kalıntıları rahat bir şekilde görebiliyorsunuz." diye konuştu.
8
8|17
"KESİNLİKLE GÖRÜLMEYE DEĞER BİR YER"
Gezi için doğuya gelenlerin Meya mağaralarını da mutlaka görmeleri gerektiğini söyleyen Kösedağ, şöyle devam etti:
9
9|17
"Kesinlikle görülmeye değer bir yer. Türkiye'de turizm açısından keşfedilmemiş bir alan. Keşfedilmemiş bir alanın görülmesi insanlar açısından farklı bir güzellik arz ediyor."
10
10|17
Mutlaka görülmeli, gerek Ağrılılar'ın, gerek diğer turistlerin Ağrı'ya geldiklerinde Meya'yı görmelerini öneriyoruz. Hem köyün mistik kokusunu alabiliyorsunuz, kırsal ve tarihi bir yaşam var. Mağaraların içine kadar ulaşılabiliyor, gelecekte çok daha iyi değerlendirilebilecek bir alan."
11
11|17
"MAĞARALAR GERÇEKTEN BÜYÜLEYİCİ"
Meya mağaralarını ziyaret etmek için Kars'tan gelen Muhammed Kaya ise mağaraları görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Daha önce bir arkadaşım buraya gelmişti, bana da mutlaka görmemi tavsiye etti. İş için Ağrı'ya gelmişken burayı da göreyim dedim."
12
12|17
"Mağaralar gerçekten büyüleyici, odaları ve gizli geçitleri var. Sert kayalıkların içindeki yumuşak kayalar oyularak yapılmış. İçinde de birçok çizim mevcut. Bulunduğu noktaya ulaşmak için biraz yürümek gerekse de geldiğime değdi. Çevremdeki herkese tavsiye edeceğim, henüz görmeyenlerin de mutlaka görmelerini öneririm" şeklinde konuştu.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.