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Antik kentin ilgi çekici bir yapı olduğunu belirten Kösedağ, "Meya mağaraları antik bir kent görünümü veren bir yapı. Bunun Türkiye'de aslında bir örneği var, Hasankeyf buna benzer bir görüntüye sahip. Bir de İran'ın Tebriz şehrinde, dünyanın en önemli mağaralarından olan Kendovan buna benzer bir örnek teşkil ediyor." dedi.