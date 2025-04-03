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        Sert çekirdekli meyve ağaçlarında "monilya" hastalığı uyarısı

        Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü, sert çekirdekli meyve ağaçlarında büyük hasara neden olan "monilya" hastalığına karşı çiftçileri uyardı. İl Müdürü İbrahim Sağlam, çiçek monilyası hastalığına karşı alınacak olan kültürel ve kimyasal önlemlerin bahçelerin kurulum aşamasında başladığına dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 11:47 Güncelleme: 03.04.2025 - 11:49
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        Meyve ağaçlarında "monilya" uyarısı
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        Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü, ağaçlarda büyük hasara neden olan "monilya" hastalığına karşı çiftleri uyardı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, çiçek monilyası hastalığının, kayısı, şeftali, erik, kiraz ve vişne gibi sert çekirdekli meyveleri etkileyen önemli bir fungal hastalığı olduğunu belirtti. Bu hastalıkla zamanında ve doğru bir şekilde mücadele edilmediğinde, ciddi ekonomik kayıplara ve zararlara yol açabileceğini ifade eden Sağlam, şunları kaydetti:

        "Hastalığın etmeni olan fungus, kışı hastalıklı dallardaki kanserler üzerinde ve meyve enfekte olmuşsa, ağaçta asılı kalmış mumya meyveler üzerinde de geçirebilir. Hastalık etmeni sporlar, çiçeklere rüzgâr, yağmur veya böcekler tarafından taşınır.İlk belirtiler, çiçeklerde taç yapraklar, erkek ve dişi organlarda kahverengi lekeler olarak görülür. Bu lekeler hızla yayılarak tüm çiçeği ve sapı sarar.Enfekte çiçekleri taşıyan dallarda, çiçek sapı etrafında küçük, eliptik, çökük ve kahverengi kanserler gelişir. Meyvelerde bir veya birden fazla küçük çürük alan bulunabilir. Meyveler, ağaçta veya yere düşmeden önce tamamen çürür ve kuruyarak mumyalaşır..Enfekte meyve taşıyan dallarda bazen küçük kanserler gelişir."

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        Çiçek monilyası hastalığına karşı alınacak olan kültürel ve kimyasal önlemler konusunda da bilgiler veren İl Müdürü İbrahim Sağlam, alınacak tedbirlerin bahçelerin kurulum aşamasında başladığına dikkat çektiği açıklamasında çiftçilere uyarılarda bulundu:

        "Dikim yapılacak alanın dikkatlice seçilmesi gerekmektedir. Bahçenizi gölge, rüzgardan korunmuş ve nemli olmayan bir alanda dikmek, hastalığın yayılmasını engelleyen bir ortam sağlar. Enfekte çiçekler veya kanserler taşıyan dallar budanmalıdır. Sadece hastalıklı kısmı değil, sağlıklı kısımdan da yaklaşık 10 cm kadar kesilmesi önerilir. Kesilen parçalar yakılmalı veya uygun şekilde bertaraf edilmelidir.

        Ağaçların doğru budama tekniğiyle budanması, bitkilerin havalandırmasını sağlayarak nemin birikmesini engeller. Bu, mantar hastalıklarının yayılmasına karşı etkili bir yöntemdir. Hasat sırasında meyveler dikkatlice toplanmalıdır. Meyve kabuklarının delinmemesi ve aşınmaması için özen gösterilmelidir. Depolama ve taşıma sırasında enfeksiyonların yayılmaması için dikkatli olunmalıdır

        Olgunlaştıktan sonra mumyalanmış meyveler, hem ağaçtan ve bahçeden uzaklaştırılmalıdır.Bu, hastalığın yayılmasını engellemeye yardımcı olacaktır. İlkbaharda bitki canlılığını desteklemek için sonbaharda toprak analizine uygun olarak gübreleme yapılması gerektiğini belirtti.

        Bahçelerinizde sürekli gözlemler yapmak enfeksiyonun ilk belirtilerinde hızlı bir müdahale şansı sunarak başarı oranınızı arttıracaktır. Kimyasal mücadelede 1 ilaçlama çiçekler yüzde 5-10 açtığında 2. İlaçlama ise çiçekler yüzde 90-100 oranında açıldığında yetkili kişiler tarafından reçetelendirilerek, BKÜ veri tabanında belirtilen ruhsatlı fungusitlerden biri ile uygun dozlarda ve zamanlarda yapılması gerekmektedir."

        İbrahim Sağlam, zirai mücadele esnasında uygun koruyucu ekipman kullanılması, insan ve çevre sağlığını koruyucu tedbirlerin alınması, bitki koruma ürünlerine ait atık ambalajların uygun şekilde bertaraf edilmesinin önemine de dikkat çekti.

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        #samsun haberleri
        #İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
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        #monilya ağaçları
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