* Hadis-i şerifte şöyle buyuruyor: "Bir müminin kabrini ziyaret ederken, 'Allahümme inni es'elüke-bi-hurmet-i Muhammed aleyhisselam en la tü'azzibe hazelmeyyit' derse, o meyyitin azabı kıyamete kadar ref olur (kaldırılır)."

* Kabir ziyareti yapan bir kimse ayakta, "Esselamü aleyküm, ya Ehle dar-il kavm-ilmü'minin! İnna İnşaallahü an karibin biküm lahikun" der ise sonrasında ise, besmele ile 11 İhlas suresi ve bir Fatiha okur. Ardından, "Allahümme rabbel-ecsadilbaliyeh, vel-ızamin nahire-tilleti harecet mineddünya ve hiye bike mü'minetün, edhıl aleyha revhan min indike ve selamen minni" duasını okumalıdır.