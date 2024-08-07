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        Mezarlıklarda yeni dönem: Karekodla anıları yad ediyorlar

        Hayatını kaybeden kişinin yakınlarının talebiyle mezarlıkların temizliğini ve bakımını yapan bazı firmalar, kabir taşlarına yerleştirilen karekodla vefat eden kişinin fotoğraf ve videolarının ziyaretçilere ulaşmasına imkan sağlıyor. Mezarlık bakımı yapan özel bir firmada çalışan Mert Kayacan, "Vefat eden kişinin eski fotoğraf ve videolarından oluşan anılarını karekoda yüklüyoruz. Bu sayede ziyarete gelenler mezar taşında bulunan kodu okuttuğunda rahmetlinin eskiye dönük fotoğraflarını ve videolarını görebiliyor" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 12:36 Güncelleme: 07.08.2024 - 12:36
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        Mezarlıklarda yeni dönem
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        Mezarlarının bakımını üstlenerek, ölen kişinin yakınlarına kolaylık sağlayan özel firmalar, kabirlerin son halini fotoğraflarla ailelere ulaştırıyor.

        Bununla da yetinmeyen firmalar mevtanın eski fotoğraf ve videolarından oluşan anılarını teknolojiyi de kullanarak, karekoda yüklüyor.

        Bu sayede ziyaretçiler karekodu okuttuğunda ölen kişinin eskiye dönük fotoğrafları ile videolarını görüyor ve anılarına şahitlik ediyor.

        MEZARLIK HİZMETLERİNDE TEKNOLOJİDEN FAYDALANIYORLAR

        Mezarlık bakımı yapan özel bir firmada 5 yıldan bu yana çalışan Mert Kayacan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerine ulaşan mezar sahiplerinin taleplerine göre gerekli bakımları yaptıklarını söyledi.

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        Kayacan, öncelikle mezar yerinde tespit yaptıklarını, daha sonra toprak yenileme, mermer temizleme, yazı yenileme, çit yapımı, çiçek ekimi, düzenli bakım ve karekod uygulaması gibi hizmetlerin vatandaşlara sunulduğunu, özel günler öncesi talep yoğunluğunun yaşandığını anlattı.

        Kendilerine ulaşan mezar sahiplerinin bazı özel isteklerinin olabildiğine dikkati çeken Kayacan, "Bize, 'Mezara bir çiçek bırakır mısınız, bir dua okutur musunuz?' gibi isteklerde bulunuyorlar. Bayramlarda ziyaret edecekleri mezarların temiz ve bakımlı olmasını isteyenler özellikle bayram öncesinde bakım hizmeti talep ediyor. 'Yakınlarımızla birlikte ziyaret edeceğiz, temiz ve bakımlı görünmesini istiyoruz.' şeklinde isteklerde bulunuyorlar." dedi.

        Kayacan, kabirlere yazın ve kışın ayrı çiçekleri ektiklerini, 6 ayda bir de mevsimlik çiçeklerle mezarları süslediklerini, talep halinde haftada 3 kez çiçekleri sulayıp, düzenli şekilde bakımlarını yaptıklarını dile getirdi.

        Yapılan bütün işlerin yer aldığı fotoğrafları mezar sahiplerine gönderdiklerini, bu hizmetlerde bilgi teknolojilerinden yararlandıklarını vurgulayan Kayacan, "Vefat eden kişinin eski fotoğraf ve videolarından oluşan anılarını karekoda yüklüyoruz. Bu sayede ziyarete gelenler mezar taşında bulunan kodu okuttuğunda rahmetlinin eskiye dönük fotoğraflarını ve videolarını görebiliyor. Bu hizmetlerden herkes memnun. Bize 'Allah razı olsun' da diyorlar." diye konuştu.

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        #mezarlık
        #Karekod
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