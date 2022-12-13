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Haberler Gündem 3. Sayfa Mezarlıkta eski kız arkadaşını bıçaklayan çocuğun cezası belli oldu
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Kayseri'de mezarlıkta eski kız arkadaşını bıçaklayan çocuğun cezası belli oldu

Kayseri'de, buluştukları mezarlıkta tartıştığı eski kız arkadaşı G.O.'yu boğazından bıçaklayıp, yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan B.A.'nın cezası belli oldu. "Çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle açılan davada, mahkeme sanık çocuğun cezasında yaş ve tahrik indirimi uyguladı

Mezarlıkta eski kız arkadaşını bıçaklayan çocuğun cezası belli oldu
Mezarlıkta eski kız arkadaşını bıçaklayan çocuğun cezası belli oldu
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DHA

Kayseri'de, mezarlıkta eski kız arkadaşı G.O.'yu (15) bıçaklayan B.A.'nın (15) tutuklu yargılandığı davada karar çıktı.

Olay, 23 Mayıs Pazartesi günü sabahı Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'nde meydana geldi. B.A. ile mezarlıkta buluşan eski kız arkadaşı G.O. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga şırasında B.A., cebinden çıkardığı bıçakla G.O.'yu boğazından bıçakladı, kendisini ise ayağından yaraladı.

"KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS" SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Yaralılar, çağırılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan G.O. taburcu edilirken, B.A. ise gözaltına alınıp "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın ardından B.A. hakkında 'Çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan Kayseri 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DURUŞMA, BASINA KAPALI ORTAMDA GERÇEKLEŞTİ

Davanın karar duruşmasında tutuklu sanık B.A. ile mağdur eski kız arkadaşı G.O. ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşma, sanığın 18 yaşından küçük olması nedeniyle basına kapalı oturumda gerçekleşti.

SANIK ÇOCUK İFADESİNİ TEKRAR ETTİ

İddianamedeki ifadesini tekrar ettiği öğrenilen sanık B.A., "G.O. ile ocak ayı gibi sevgili olduk. Şubat ayında ayrıldık. Bu süreçte okulumu değiştirdim. O da benimle aynı okula geçti. Bu arada başka kız arkadaşım oldu. G.O. okulda halen kendisiyle görüştüğüme dair söylentiler çıkardı. Bu da yeni kız arkadaşımı rahatsız etti. Tekrar eski okuluma geçtim. Hakkımda çıkan söylentileri konuşmak için G.O.'yu çağırdım. Aslında mezarlığın yanındaki marketin oradaki parkta konuşmak istemiştim fakat yakın arkadaşlarımın da G.O. ile buluştuğumu görmelerini istemedim. Bundan dolayı mezarlığın üst kısmında buluşmayı teklif ettim" dedi.

"KORKUTMAK AMACIYLA BIÇAĞI SALLADIM"

Öldürme kastı olmadığını ileri süren B.A., "Okulumun etrafı tehlikeli olduğu için bıçak taşıyordum. G.O., bana ve kız arkadaşıma hakaret edince sinirlendim. Bıçağı omzuna saplayacaktım ama G. hareket etti ve boynuna geldi. Çok korktum ve bıçağı yere attım. Kanamasına durdurmak için yanına gittiğimde, G.O. bıçağı benim bacağıma sapladı. İlk müdahalesini önemsemedim ancak ardından 2 kez daha sapladı. Şok halinde olduğu için G.O.'dan özür diledim. Kendisini öldürme kastım yoktu. Bana ve kız arkadaşıma ettiği hakaretler nedeniyle bir anda çok sinirlendim. Korkutmak amacıyla bıçağı çıkardım. Hareket halinde olunca bıçak boynuna denk geldi. Pişmanım" ifadelerini kullandı.

"BENİ ÖZELLİKLE MEZARLIĞA ÇAĞIRDI"

G.O. ise "Beni özellikle mezarlığa çağırdı. Olayı tasarladı, olay sonrasında ses tellerimde sorun oluştu. Fizik tedavi görüyorum" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETE TAHRİK VE YAŞ İNDİRİMİ

Mahkeme heyeti, sanık B.A.'yı, "Çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezayı 18 yıla, "tahrik" indirimi ile de 13 yıla indirdi. "Yaş indirimi" de uygulayan mahkeme, sanığı 9 yıl hapis cezasına çarptırıp, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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