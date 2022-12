Mezarlıkta eski kız arkadaşını bıçaklayan çocuğun cezası belli oldu

Yaralılar, çağırılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan G.O. taburcu edilirken, B.A. ise gözaltına alınıp "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay, 23 Mayıs Pazartesi günü sabahı Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'nde meydana geldi. B.A. ile mezarlıkta buluşan eski kız arkadaşı G.O. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga şırasında B.A., cebinden çıkardığı bıçakla G.O.'yu boğazından bıçakladı, kendisini ise ayağından yaraladı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın ardından B.A. hakkında 'Çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan Kayseri 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DURUŞMA, BASINA KAPALI ORTAMDA GERÇEKLEŞTİ

Davanın karar duruşmasında tutuklu sanık B.A. ile mağdur eski kız arkadaşı G.O. ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşma, sanığın 18 yaşından küçük olması nedeniyle basına kapalı oturumda gerçekleşti.

SANIK ÇOCUK İFADESİNİ TEKRAR ETTİ

İddianamedeki ifadesini tekrar ettiği öğrenilen sanık B.A., "G.O. ile ocak ayı gibi sevgili olduk. Şubat ayında ayrıldık. Bu süreçte okulumu değiştirdim. O da benimle aynı okula geçti. Bu arada başka kız arkadaşım oldu. G.O. okulda halen kendisiyle görüştüğüme dair söylentiler çıkardı. Bu da yeni kız arkadaşımı rahatsız etti. Tekrar eski okuluma geçtim. Hakkımda çıkan söylentileri konuşmak için G.O.'yu çağırdım. Aslında mezarlığın yanındaki marketin oradaki parkta konuşmak istemiştim fakat yakın arkadaşlarımın da G.O. ile buluştuğumu görmelerini istemedim. Bundan dolayı mezarlığın üst kısmında buluşmayı teklif ettim" dedi.