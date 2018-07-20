Mezokovesd Zsory - Paksi SE maç önü

Macaristan NB I heyecanı devam ediyor. Mezokovesd Zsory, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü Paksi SE takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:15. Mezokovesd Zsory, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Paksi SE, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 295 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Mezokovesd Zsory kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 2.90, Paksi SE sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler.

Mezokovesd Zsory son hafta oynanan Szombathelyi Haladas maçında 1-0 yenildi.

Paksi SE, Puskas FC karşılaşmaında 1-0 yenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ