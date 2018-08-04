MFK Karvina - Mlada Boleslav düellosu

MFK Karvina ve Mlada Boleslav, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 16:00. MFK Karvina son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Mlada Boleslav, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 486 kodlu maçı oynayanlar; MFK Karvina galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 3.10, Mlada Boleslav galibiyet oranı 2.50. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

MFK Karvina son hafta oynanan FK Baumit Jablonec maçında 2-1 kazandı.

Mlada Boleslav ise Bohemians 1905 maçında 1-2 yenildi.

Mlada Boleslav, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Mlada Boleslav 2 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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