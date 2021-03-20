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SAIC Motor çatısı altında faaliyetlerini sürdüren MG (Morris Garages),bu yılın ortasında Avrupa’da satışa sunulacak olan yeni nesil elektrikli modeli Marvel R Electric’i resmen tanıttı.

İngiliz kökenli otomobil markasının yüzde 100 elektrikli SUV modelinin, Avrupa pazarlarında önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Marvel R Electric'in 4.674 mm uzunluğa, 1.919 mm genişliğe ve 1.618 mm yüksekliğe sahip olduğu, 2.800 mm’lik aks mesafesi ile de içeride geniş bir yaşama alanı sunduğu kaydedildi. Aracın iç mekanında 19.4 inçlik dokunmatik multimedya ekranı ve 12.3 inçlik dijital gösterge panelinin bulunduğu belirtildi. Aracın bagaj hacmi ise 357 litre olarak açıklanıyor.

BAŞKA CİHAZLARI ŞARJ EDEBİLİYOR

Yüzde yüz elektrikli Marvel R Electric'in menzil mesafesi ise 400 kilometre (WLTP) şeklinde açıklandı. 11 kW kapasiteli yerleşik şarj cihazına (on-board charger) sahip olan otomobil, AC şarjda da aracın hızlı bir şekilde şarj edilmesine olanak sağlıyor. Bunun yanında aracın bataryası hızlı şarj (DC) ile yüzde 80 seviyeye sadece 30 dakikada ulaşabiliyor.

MG Marvel R Electric’in bir diğer özelliği de V2L, yani araçtan-cihaza şarj sistemi olarak açıklanıyor. Bu teknoloji sayesinde, aracın yüksek voltajlı bataryasının, bir elektrikli scooter, dizüstü bilgisayar, hava pompası hatta bir başka EV gibi harici bir elektrikli cihaza enerji aktarmasına olanak tanıdığı kaydedildi.

4x4 çekiş sistemine sahip aracın 288 beygir güç ve 665 Nm maksimum tork ürettiği ve 4,9 saniyede 0’dan 100 km/sa hıza ulaşabildiği aktarıldı.

2021'DE TÜRKİYE'DE

MG Motor Europe CEO’su Matt Lei, "Güvenli, akıllı, kullanıcıların hayat tarzıyla uyumlu, teknolojik açıdan gelişmiş otomobiller sunmaya odaklandık. Yeni MG Marvel R Electric ile beklentisi yüksek Avrupalı sürücülerin taleplerini karşılayan yeni nesil yüzde 100 elektrikli bir araç sunuyoruz. Marvel R Electric, iddialı bir menzile ve hızlı şarj kabiliyetine sahip, gelişmiş güvenlik özellikleriyle rekabetçi bir fiyatı modern ve çekici tasarımla birleştiren sıradışı bir otomobil" şeklinde konuştu.

Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin, "Yeni model Marvel R, MG markasını lanse etmeye hazırlandığımız bu dönemde bize güç verecek. Marvel R’ı Türkiye’ye özellikle 2021 yılında ülkemize getirebilmek için sene başından beri çalışıyoruz" dedi.