MGM hava durumu ile İstanbul'a kar geliyor mu? İstanbul'da ne zaman kar yağacak? - Hava durumu haberleri

MGM hava durumu ile İstanbul'a kar geliyor mu? İstanbul'da ne zaman kar yağacak? - Hava durumu haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. MGM doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı sonucu çığ riski hakkında uyarıda bulunurken bölgede kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. İşte Türkiye genelinde beklenen hava durumu ile İstanbul'da kar yağışı hakkında merak edilenler...

İstanbul için önümüzdeki 5 gün herhangi bir kar uyarısı bulunmuyor. Ancak bugün İstanbul'un batısındaki illerde Kırklareli ve Tekirdağ'da kar yer yer kar yağışının etkili olması bekleniyor.

3 Şurada Paylaş!









HAFTA SONU PLAN YAPACAKLAR DİKKAT!

Henüz İstanbul Valiliği'nden hafta sonu için bir uyarı olmamasına karşın Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporunda İstanbul için sağanak yağış ve fırtına uayrısı geldi. İstanbul'da bugün ve yarın poyraz ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Poyraz nedeniyle deniz ulaşımında aksamalara karşı, evden çıkmadan İDO ve Şehir Hatları sefer durumlarının kontrol edilmesi uzamnlar tarafından tavsiye ediliyor. Bununla birlikte Pazar günü sağanak yağış ve fırtınanın etkisini kaybetmesi ortalama 8 - 9 derece seviyelerinde seyreden sıcaklıkların da 15 derece dolaylarına yükselmesi bekleniyor.