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        Haberler Gündem Politika Son dakika haberler: MHP, kesinleşen 55 yeni adayı paylaştı! MHP belediye başkanı adayları listesi: MHP kimleri aday gösterdi?

        MHP, kesinleşen 55 yeni adayı paylaştı

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde adaylıkları kesinleşen 55 yeni adayın isim listesini yayımladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, tarafından 11. etapta açıklanan aday listesi şöyle...

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 14:34 Güncelleme: 27.01.2024 - 14:38
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        MHP, kesinleşen 55 yeni adayı paylaştı
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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik yazılı açıklama yaptı. Açıklamaya göre, MHP’nin yetkili kurullarının yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin onayı sonucunda seçimlerde 11. etap olarak adaylıkları kesinleşen bir il, 5 ilçe ve 49 belde belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayın isim listesini yayımladı.

        İHA'da yer alan habere ve listeye göre, Yozgat Belediye Başkanı Adayı Ömer Açıkel olurken, Akdağmadeni ilçesinde Nezih Yalçın, Sorgun ilçesinde Mustafa Erkut Ekinci, Şefaatli ilçesinde Müjdat Karaca, Yerköy ilçesinde Oğuzhan Oğuz, Isparta Senirkent ilçesinde ise Hüseyin Baykal ilçe belediye başkan adayı olarak belirlendi.

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        Beldelerde ise Yozgat Akdağmadeni ilçesi Belekcehan’da Fikret Kaçıral, Akdağmadeni ilçesi Oluközü’nde Hasan Aydınsoy, Akdağmadeni ilçesi Umutlu’da Hidayet Karabulut, Aydıncık ilçesi Baydiğin’de İmdat Ceylan, Bağazlıyan ilçesi Ovakent’te Yusuf Mert, Boğazlıyan ilçesi Sırçalı’da Mustafa Parlak, Boğazlıyan ilçesi Uzunlu’da Murat Özcan, Yamaçlı beldesinde İbrahim Özsoy

        Yenipazar beldesinde Menderes Baran, Çayıralan ilçesi Konuklar’da Oğuzhan Karaca, Çekerek ilçesi Özükavak’ta Mustafa Çadırardıç, Kadışehri ilçesi Halıköy’de Recai Şenyüz, Saraykent ilçesi Dedefakılı’da Erol Karabulut, Saraykent ilçesi Ozan’da Üzeyir Sevim

        Sarıkaya ilçesi Karayakup’ta Talha Murat, Sorgun ilçesi Araplı’da Adem Ertuğrul, Sorgun ilçesi Bahadın’da Özgül Boyraz, Çiğdemli’de Ahmet Sungur, Doğankent’te Ulvi Akdemir, Eymir’de Sinan Yanar, Gülşehir’de Duran Akın, Yeniyer’de Celal Bölükbaşı, Burdur’un Bucak ilçesinde Kızılkaya’da İlkay Güngör, Kocaaliler’de Halit Dağlı, Çavdır ilçesi Söğüt’te Ayhan Yurdasiper, Gölhisar ilçesi Yusufça’da Hüseyin Özarslan, Çanakkale’nin Biga ilçesi Gümüşçay’da Mehmet Ali Çetin, Karabiga’da Ahmet Kutlu, Çan ilçesi Terzialan’da Göksel Kurt, Ezine ilçesi Geyikli’de Barış Erol, Gelibolu ilçesi Evreşe’de Osman Fidan, Kavakköy’de İbrahim Bartın, Lapseki ilçesi Çardak’ta Hasan Mor

        Lapseki ilçesi Umurbey’de Mehmet Mudurlu, Yenice ilçesi Kalkım’de Yücel Bayrak, Çankırı’nın Atkaracalar ilçesi Çardaklı’da Arif Kayabaşı, Çerkeş ilçesi Saçak’ta Erdal Karakaya, Orta ilçesi Dodurga’da Bilal Erdoğdu, Orta ilçesi Kalfat’ta Ahmet Şahin, Yaylakent’te Ercan Dudu, Isparta’nın Eğirdir ilçesi Sarıidris’te Ramazan Pala, Gönen ilçesi Güneykent’te İsmail Hakan Türen

        Keçiborlu ilçesi Senir’de Ali Osman Gürdal, Isparta merkezde bulunan Kuleönü’nde Sezai Çakır, Sav’da Mustafa Avşar, Senirkent ilçesi Büyükkabaca’da Mustafa Durmuş, Şarkikarağaç ilçesi Çarıksaraylar’da Yakup Toprak, Çiçekpınar’da Memiş Kaynak, Yalvaç ilçesi Hüyüklü’de ise Kadir Minnet aday olarak belirlendi.

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        #MHP adayları
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