MHP Aydın İl Başkanı görevden alındı

Açıklamada, “ MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan yapmış olduğu basın açıklaması sırasında kullanmış olduğu ifadeler sonucu halkımızı ve toplumumuzun farklı kesimlerini rahatsız eden sözleri nedeniyle il başkanlığı görevinden alınmıştır” denildi.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, İYİ Partili İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'yı eleştirirken "Asker karısı gibi ağlıyor" ifadesi tepki çekmişti.

Pehlivan bu açıklaması üzerine özür dilerken, yaptığı açıklamada, “Sürekli mazeret arayan, proje temelsiz, hedef analizi olmayan, günü kurtarmaya yönelik yaklaşımlar karşısında doğruyu ve hakkı savunan bizler, konu hakkında değerli basınımız aracılığı ile kıymetli hemşehrilerimizi bilgilendirmek amacıyla yaptığımız konuşma içerisinde yöremizde, sürekli sızlanan ve ağlayanlar için kullanılan bir tabiri ‘sızlanmayı bırak, hizmet üretmeye bak’ anlamında söyledim. Söyleniş ve ifade şekli bakımından, yanlış anlaşılmış olmaktan, bu söz ile istemeden, kahraman ordumuzun yiğitlerimizin değerli eşlerini istemeden incitmiş olmaktan son derece üzgünüm, yiğitlerimizin değerli eşlerinden, şehitlerimizin emaneti değerli hanımefendilerden, asker kızı olan eşimden ve asker eşi kayınvalidemden özür diliyorum” ifadelerini kullanmıştı.