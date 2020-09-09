Eski MHP'li Erhan Usta, İYİ Parti'ye katıldı.

Akşener yaptığı açıklamada, "Cesurlar ailesine katıldı. Kendisine teşekkür ediyorum.

2015 seçimlerinde Bahçeli’nin ekonomi programı lansmanı yaptığı gün tanımıştım. Epey ihraç edilmiş insan buradayız" dedi.

Usta ise yaptığı açıklamda, "Israrlı davet üzerine bu cesurlar, iyiler hareketine katılıyorum. Ülkülerimden taviz vermeden hareket edeceğim bir yer olarak gördüğüm için yedim. Ülke için güzel hizmetler yapılabileceğine inanıyorum. Gönlüm huzurlu, kalbim rahat. Davete teşekkür ediyorum" dedi.