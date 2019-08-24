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MHP İlçe Başkanı teknede çıkan yangında ağır yaralandı

DHA

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, MHP İmamoğlu İlçe Başkanı Savaş Ağca, balık tuttuğu teknesinde çıkan yangında ağır yaralandı. Ağca'nın teknede balığa birlikte çıktığı oğlu ve arkadaşı hafif yaralandı

tekne yangını

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, MHP İmamoğlu İlçe Başkanı Savaş Ağca, teknede çıkan yangında ağır yaralandı.

DHA'nın haberine göre, Savaş Ağca, oğlu Tuğşat  Ağca ve arkadaşı Cemal Gökçe ile birlikte balık tutmak için tekneyle denize açıldı. Ancak teknede sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.  Ağca ve Gökçe, yangını söndürmek isterken alevlerin içinde kaldı.

Çevredeki diğer teknelerden yardıma gelen balıkçılar, yangını söndürdü. Ağır yaralanan Ağca, ihbar üzerine kıyıda bekleyen ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Hafif yaralanan oğlu ve arkadaşı ise ayakta tedavi edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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