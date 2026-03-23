MHP'li Feti Yıldız Habertürk’e konuştu: İdari ve hukuki adımlar için beklenti büyük

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız terörsüz Türkiye sürecine yönelik atılacak adımlara idari ve hukuki adımlara ilişkin Habertürk’e değerlendirmelerde bulundu.

Yıldız şunları kaydetti:

“İDARİ VE HUKUKİ ADIMLARLA İLGİLİ BÜYÜK BEKLENTİ VAR”

Toplumda büyük bir beklenti var. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bir rapor hazırladı. Rapora göre 2 kısımda düzenleme yapılmak zorunda. Bir teyide muhtaç bölüm 6. Bölüm. İki de 7. bölüm yani demokratikleşme bölümü.

MÜSTAKİL YASA

Terör, terörist terör örgütüyle ilgili tüm düzenlemeler teyide muhtaç durumu söz konusu. Yani örgüt lağvedilmiş tüm silahlar toplatılmış bu eşik aşıldıktan sonra terörle ilgili düzenlemeler süratle yapılacaktır. Müstakil ve geçici mahiyette yasa sadece feshedilmiş, silah bırakmış örgütü kapsar. Aslında bizim TCK'nın 221. maddesi silahlı terör örgütü üyesi ama suça karışmamış, eylemi yoksa örgütten kendiliğinden ayrılıp geldiği zaman zaten bir cezasızlık durumu var. Önce bir denetimli serbestlik arkadan da takipsizlik kararı verilebiliyor. Şimdi örgüt üyesi suça karışmış örgüt üyesi, yurt dışına kaçmış örgüt üyeleri, cezaevinde bulunan hükümlü örgüt üyeleriyle ilgili bir düzenleme yapılması şart.

“SİL BAŞTAN BİR İNFAZ YASASI YAPILMALI”

Ben hep söylerim bizim infaz yasamız toplum da kabul etti yamalı bohçaya dönmüştür. Bizim elbirliğiyle sil baştan bir infaz yasası yapmamız lazım. Bu büyük bir ihtiyaç.

“İNFAZ SÜRELERİ EŞİTLİK İLKESİNE UYGUN DÜZENLENMELİ”

Elbette adil yargılama herşeyden önemli ama yargılandıktan sonra cezaların infazı da bir o kadar önemli. Oranlara bakıyoruz neredeyse ilden ile hakimden hakime farklı yorumlar yapılabiliyor. Bir cezanın ne kadarı cezaevinde geçilir? diye sorduğumuz zaman tek cevap veremiyoruz. 4/4, 4/3, 1/2 +3 gün diye çok kademeleri var. Biz bunları hakkaniyet ve eşitlik ilkesine uygun yeni baştan düzenlememiz lazım.

“DEMOKRATİKLEŞEME İÇİN BAZI UYGULAMALAR GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR”

Demokratikleşme için yapacağımız düzenlemeler var ki bunlar teyide muhtaç değil beklememize gerek yok. Hemen önümüzdeki günlerde bazı uygulamalar yapılabilir. Mesela kayyum uygulaması o önemli onu yapabiliriz. Genel başkanımız sık sık dile getirdi.

AİHM VE AYM KARARLARI

AİHM kararları var bunlara behemehal uyulması gerekir. Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulması gerekir. Türkiye bazı şeyleri hak etmiyor bunları hemen yapabiliriz. Demokratikleşmenin önünde engel yok. Bunun için bir beklemeye teyit mekanizmasına bir habere ihtiyaç yok.

“NEVRUZU RESMİ BAYRAM HALİNE GETİREBİLİRİZ”

Her 21 Martta acaba olay mı olacak kötü şeyler mi meydana gelecek polis ve vatandaş karşı karşıya mı düşecek? diye endişe içindeyken bu kez çok şükür kardeşlik içinde şarkılarla türkülerle yani Türk’ün bayramını Nevruz'u kutladık. Nevruz'u bayram haline getirebiliriz. Tüm grupların partilerin imza verebileceği bir öneri, MHP öncülük eder. Nevruz'un resmi bayramı olması için kanun teklifi hazırlarız diğer partilerin imzasına açarız müşterek verebiliriz.

“ADLİ-SİYASİ MAHKUM AYRIMI OLUR”

Adli ve siyasi ayrımı mutlaka olur işin doğası gereği olur. Bu demek değil ki biri diğerine göre daha avantajlı olsun.

"ŞEHİDİMİZİ, GAZİMİZİ İNCİTECEK İŞİN İÇİNDE OLMAYIZ"

Bu düzenlemeleri yaparken şehidimizi şühedamızı, gazimizi, güvenlik güçlerimizi, terörle mücadelede yakınlarını kaybetmiş anne babaları göz önüne almak zorundayız. Onların istemediği incineceği hiçbir işin içinde olmayız.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir