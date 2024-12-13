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        Haberler Gündem MHP'li Saffet Sancaklı: 600 vekilden 400'ü obez ve aşırı kilolu

        MHP'li Saffet Sancaklı: 600 vekilden 400'ü obez ve aşırı kilolu

        TBMM Genel Kurulundaki bütçe görüşmelerinde konuşan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, "Türkiye'nin yüzde 66,7'si obez ve aşırı kilolu. Bizden örnek verirsek 600 milletvekilimizin 400'ü obez ve aşırı kilolu. Bunun 2 nedeni var; bir tanesi beslenme, diğeri de hareketsiz bir yaşam, yani spor kültürümüzün olmaması" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 23:16 Güncelleme: 13.12.2024 - 23:16
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        TBMM Genel Kurulu; Milli Savunma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşlarının bütçelerini görüşmek üzere Meclis Başkan Vekili Celal Adan başkanlığında toplandı. MHP grubu adına konuşan Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, sporun insan bünyesini sağlam, sıhhatli tuttuğunu, ayrıca insanın sosyal becerilerini geliştirmesinde de büyük katkı sunduğunu belirterek, "Bu gelişim, bilhassa eğitim çağındaki gençlerde yoğun olarak gözlemleniyor. Sporla ilgilenen çocuklarımız hem fiziksel becerilerini hızlıca geliştirebiliyor ve bu sayede çok daha güzel bir görünüme, daha sağlıklı bir bünyeye kavuşabiliyor hem de sosyal becerilerini geliştirerek toplum içerisinde daha uyumlu ve sonuç olarak daha mutlu birer birey olarak yetişebiliyorlar. Bilhassa, takım sporlarına yönelen gençlerimiz nabzın en yüksek olduğu anda dahi takım arkadaşlarına veyahut da rakiplerine saygı göstermeyi, onların da haklarının olduğunu ve bunlara hürmet etmesi gerektiğini en güzel şekilde öğreniyorlar" dedi.

        'GENÇLERİ SPORA YÖNLENDİRMEK, NESİLLERİ KURTARMAK DEMEKTİR'

        Sporun gençleri kötü alışkanlıklardan korumak için en etkili tedbir olduğunu dile getiren Sancaklı, "Zira, gençlerimiz sportif faaliyetlere yöneldikleri ölçüde çok daha fazla arkadaş kazanıyor, kurdukları arkadaşlık bağları daha sağlam temeller üzerine oturuyor ve gençlerimizin kötü alışkanlıklara meyletme ihtimali de aynı ölçüde azalıyor. Yani özetle, spora önem vermek, gençlerimizi spora yönlendirmek demek nesilleri kurtarmak demektir. Türkiye'nin en büyük problemi olan ancak işimize gelmediği için konuşmadığımız ve halının altına süpürdüğümüz bir konu, obezite problemi. 2024'te yapılan araştırmaya göre, 15 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 32,1'i obez, yüzde 34,6'sı fazla kilolu yani Türkiye'nin yüzde 66,7'si obez ve aşırı kilolu. Bizden örnek verirsek 600 milletvekilimizin 400'ü obez ve aşırı kilolu. Bunun 2 nedeni var; bir tanesi beslenme, diğeri de hareketsiz bir yaşam yani spor kültürümüzün olmaması" değerlendirmesinde bulundu.

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        #saffet sancaklı
        #TBMM obez
        #haberler
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