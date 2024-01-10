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        Haberler Gündem MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Serdar Soydan kimdir? Serdar Soydan kaç yaşında, nereli?

        MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Serdar Soydan kimdir?

        31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı açıklandı. Yapılan açıklama sonrasında MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Serdar Soydan'ın kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Serdar Soydan kimdir, kaç yaşında? İşte Serdar Soydan hayatı ve siyasi kariyeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2024 - 22:39 Güncelleme: 10.01.2024 - 22:39
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        Serdar Soydan hayatı ve siyasi kariyeri
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        Serdar Soydan son olarak 31 Mart yerel seçimlerinde partisinden belediye başkanı adayı oldu. Serkan Soydan'ın hayatı aday olarak açıklanması sonrasında araştırılıyor. İşte MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Serdar Soydan hakkında merak edilen güncel bilgiler...

        SERDAR SOYDAN KİMDİR?

        16 Ağustos 1980 tarihinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Mersin'de tamamladıktan sonra 2003 yılında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi.

        Yüksek lisansını aynı fakültede Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler alanında yaptı. Yönetim ve Organizasyon üzerine doktora eğitimini sürdürdü.

        Kariyerine uluslararası bir holdingde Dış Hesaplar Uzmanı olarak başladı. Çeşitli sektörlerde yönetici ve Gümrük Müşaviri olarak görev aldı.

        Halen eğitim alanında faaliyet gösteren iki kurumun ortağı olarak çalışma hayatında bulunuyor. Serdar Soydan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı kapsamında MHP'den Mersin İli, Mezitli İlçesi Belediye Başkan adayı olmuştu.

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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