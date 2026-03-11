MHP Milletvekili Ramazan Kaşlı kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi
MHP'li Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 27-28. Dönem Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı'nın, Bahçeli'nin talimatıyla "tedbirli" olarak kesin ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 27. ve 28. Dönem MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı’nın “parti disiplin ve ilkelerine uygunsuz davranışları” gerekçesiyle Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatıyla tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle parti disiplin kuruluna sevk edildiğini bildirdi.
FOTO: DHA
