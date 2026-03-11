Canlı
        MHP Milletvekili Ramazan Kaşlı kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi | Son dakika haberleri

        MHP Milletvekili Ramazan Kaşlı kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi

        MHP'li Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 27-28. Dönem Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı'nın, Bahçeli'nin talimatıyla "tedbirli" olarak kesin ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu

        Habertürk
        Giriş: 11.03.2026 - 20:32
        Kaşlı'ya kesin ihraç talebi
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 27. ve 28. Dönem MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı’nın “parti disiplin ve ilkelerine uygunsuz davranışları” gerekçesiyle Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatıyla tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle parti disiplin kuruluna sevk edildiğini bildirdi.

        FOTO: DHA

