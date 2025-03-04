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        Haberler Gündem MHP'nin "Siyaset ve Liderlik Okulu"na 16 Mart'a kadar başvurulabilecek

        MHP'nin "Siyaset ve Liderlik Okulu"na 16 Mart'a kadar başvurulabilecek

        MHP "Siyaset ve Liderlik Okulu"nun 21. dönem eğitimleri nisan ayında başlayacak, başvuru süreci ise 16 Mart'ta sona erecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 21:43 Güncelleme: 04.03.2025 - 21:44
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        MHP'nin Siyaset ve Liderlik Okulu'na başvuru tarihleri belli oldu
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        MHP'den alınan bilgiye göre, nisanda yeni eğitim dönemine başlayacak okulda, siyasete girmeye ve ülkeyi yönetmeye talip gençler, Türk milliyetçiliği, Türk demokrasi tarihi, uluslararası ilişkiler, anayasa hukuku, diplomasi, siyaset sosyolojisi, finansal okuryazarlık, iletişim ve medya gibi birden çok farklı disiplinde dersler alacak.

        Eğitimler için 16 Mart'a kadar programa başvurulabilecek. 21. dönem "Siyaset ve Liderlik Okulu" programına katılacak öğrencilere eğitimler, uzman akademisyenlerce verilecek.

        KATILIM ŞARTLARI

        Programa katılım için 12 Şubat-16 Mart'ta yapılan başvurularda, lisans mezunu ve 23-40 yaş aralığında olmak, tercihen yabancı dil bilme şartları aranıyor.

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        Başvuru sürecinin ardından MHP bünyesinde oluşturulan mülakat heyeti, Türkiye'nin farklı illeri ve farklı meslek gruplarından Siyaset ve Liderlik Okulu'na katılacak 40 öğrenciyi belirleyecek.

        Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin katılımıyla başlayacak okulda, eğitimler 11 hafta sürecek. Dersler, hafta sonları MHP Genel Merkezi'nde Prof. Dr. Erol Güngör ve Prof. Dr. Mehmet Eröz isimlerini taşıyan sınıflarda yapılacak.

        BAŞVURU

        Program için başvuru formu ''www.mhp.org.tr'' internet adresi üzerinden Siyaset ve Liderlik Okulu sayfasına girilerek doldurulabilecek.

        Başvuru formu dışında istenen belgelerin, 16 Mart'a kadar elden teslim edilmesi veya MHP Genel Merkezi, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörlüğü, Ceyhun Atuf Kansu Caddesi, No:128, Balgat Ankara adresine kargo yolu ile ulaştırılması gerekiyor.

        Mülakata çağrılması uygun olan başvuru sahiplerine bildirim yapılacak ve mülakatlar 24-25-26 Mart 2025 tarihlerinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşecek.

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