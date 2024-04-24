MHP paylaştı: Bahçeli'nin 'Ferdi Tayfur'lu yürüyüşü

Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal medya hesabından Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin yürüyüş yaptığı anlar paylaşıldı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yürüyüş yaptığı videoya Ferdi Tayfur'un 'Söyleten Sensin' şarkısı eklendi.

Bahçeli'nin söz konusu videosuna çok sayıda partili yorum yaptı.

Öte yandan Bahçeli'nin daha önce de Ankara turu attığı anlar yine Ferdi Tayfur'un bir şarkısı ile paylaşılmıştı.

Tayfur'un Söyleten Sensin şarkısının sözleri ise şöyle:

Hep köle misali zincire vurdun

Ben sana dost oldum, sen düşman oldun