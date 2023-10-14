MHR Gayrimenkul halka arz sonuçları açıklandı! MHR GYO kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?
MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz sonuçları açıklandı. MHR Gayrimenkul halka arzında hatırlanacağı gibi talep toplama işlemleri 12-13 Ekim tarihleri arasında tamamlanmıştı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından yatırımcılar, MHR GYO'nun kaç lot dağıttığını ve borsa işlem göreceği tarihi araştırmaya başladı. İşte MHRGY'nin Yıldız Pazar'da işlem göreceği tarih...
MHR Gayrimenkul halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından aracı kurumlar yatırıcımlara lot dağıtımında bulundu. Yaşanan bu gelişmenin ardından, "MHR GYO kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" Soruları gündemi meşgul etmeye başladı. Yüzde 25,03 halka açıklık oranına sahip MHR GYO 4,30 TL hisse fiyatıyla 12-13 Ekim tarihleri arasında halka arz edildi. Peki, "MHR GYO kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" İşte MHR GYO halka arz sonuçları...
MHR GYO KAÇ LOT VERDİ?
MHR GYO halka arzında yatırımcılara 65-66 lot hisse dağıtımı yapıldı.
MHR GYO BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
MHR Gayrimenkul önümüzdeki günlerde borsada işlem görmeye başlaması bekleniyor.
MHR GYO HALKA ARZ TARİHİ
Yıldız Pazar'da işlem görecek olan halka arzın talep toplama işlemleri 12-13 Ekim 2023 tarihlerinde tamamlandı.
MYO GAYRİMENKUL HALKA ARZ HİSSE FİYATI
207 milyon nominal değerli MHR Gayrimenkul halka arz hisse fiyatı 4,30 TL sabit fiyattan satıldı.