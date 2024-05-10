SAĞLIK BAKANI KOCA AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde randevu sıkıntısına yönelik açıklama yaptı. Bakan Koca, 81 milyon randevuya gelinmediğini açıkladı. Bakan Koca, pazartesi gününden itibaren Onaylı Randevu Sistemi'nin hayata geçeceğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ertesi gün randevusu olan her hastamız, akşam saat 20.00'ye kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini bildirecek. Bu sisteme Onaylı Randevu Sistemi, MHRS'de başlatılan bu yeni döneme de Onaylı Randevu Dönemi diyoruz. Uygulama pazartesi günü başlıyor." dedi.

Koca, Bakanlıkta düzenlediği "Ulusal Sağlık Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı"nda, sağlık yöneticileri ve yazılım mühendisleri olarak sağlık hizmeti almayı son derece kolaylaştıracak bir altyapı kurduklarını belirtti.

Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Beyaz Kod uygulaması yanı sıra Gri Kod uygulaması pilot uygulama olarak başlatılmıştır. Çalışmalarımız sonucunda Beyaz Kod sayısı 1 milyonda 31’den bir milyonda 14’e inmiştir. Gri Kod uygulanan bölgelerde ise bu düşüş ilave olarak yüzde 50’den fazladır.

23 Şehir Hastanemizde toplam 34 bini aşkın yatak kapasitesi ile hizmet veriyoruz. Yatak kapasitesi 15 bini bulacak olan 12 Şehir Hastanemizin yapımı devam etmektedir.