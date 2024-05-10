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        Haberler Gündem MHRS'de yeni dönem başlıyor! MHRS onaylı randevu nedir? Onaylı randevu sistemi nasıl oluşturulur?

        MHRS'de yeni dönem başlıyor! Onaylı randevu sistemi nedir, nasıl çalışır?

        Sağlık Bakanlığı'nın Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), 13 Mayıs Pazartesi gününden itibaren "Onaylı Randevu" dönemine geçiş yapıyor. Yeni uygulamaya göre randevusu olan vatandaşların randevularını onaylamaları veya gelemeyeceklerini bildirmeleri gerekecek. Peki, onaylı randevu nedir ve nasıl oluşturulur? Detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2024 - 23:37 Güncelleme: 10.05.2024 - 23:37
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        MHRS'de yeni bir dönem başlıyor. Hastanelerdeki randevu karmaşasına son vermek için "Onaylı Randevu Sistemi" devreye alınıyor. Artık randevu almak isteyenler için daha düzenli bir sistem mevcut. Onaylı randevu sistemi, hastaların randevularını kaçırmalarını engellemeyi hedefliyor. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklamalar geldi. İşte ayrıntılar...

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        SAĞLIK BAKANI KOCA AÇIKLADI

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde randevu sıkıntısına yönelik açıklama yaptı. Bakan Koca, 81 milyon randevuya gelinmediğini açıkladı. Bakan Koca, pazartesi gününden itibaren Onaylı Randevu Sistemi'nin hayata geçeceğini duyurdu.

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ertesi gün randevusu olan her hastamız, akşam saat 20.00'ye kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini bildirecek. Bu sisteme Onaylı Randevu Sistemi, MHRS'de başlatılan bu yeni döneme de Onaylı Randevu Dönemi diyoruz. Uygulama pazartesi günü başlıyor." dedi.

        Koca, Bakanlıkta düzenlediği "Ulusal Sağlık Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı"nda, sağlık yöneticileri ve yazılım mühendisleri olarak sağlık hizmeti almayı son derece kolaylaştıracak bir altyapı kurduklarını belirtti.

        Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada şunları söyledi:

        "Beyaz Kod uygulaması yanı sıra Gri Kod uygulaması pilot uygulama olarak başlatılmıştır. Çalışmalarımız sonucunda Beyaz Kod sayısı 1 milyonda 31’den bir milyonda 14’e inmiştir. Gri Kod uygulanan bölgelerde ise bu düşüş ilave olarak yüzde 50’den fazladır.

        23 Şehir Hastanemizde toplam 34 bini aşkın yatak kapasitesi ile hizmet veriyoruz. Yatak kapasitesi 15 bini bulacak olan 12 Şehir Hastanemizin yapımı devam etmektedir.

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        "81 MİLYON RANDEVUYA GELİNMEDİ"

        Geçen yıl 23 milyon kişi, aldığı randevulardan en az birine gelmedi. Nüfusun yaklaşık 4’te biri demek. Gelinmeyen toplam randevu sayısı 81 milyon. Üç-dört saat kala iptal edilen randevu sayısı ise 21 milyon. Bu gibi sebeplerle randevu kapasitesinin yüzde 30’u kullanılamadı.

        ONAYLI RANDEVU SİSTEMİ

        MHRS'nin, telefon ve internet erişiminin olduğu her yerde yepyeni bir özellik kazandığını, modifiye edildiğini aktaran Koca, şunları ifade etti:

        "Ertesi gün randevusu olan her hastamız, akşam saat 20.00'ye kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini bildirecek. Bu sisteme Onaylı Randevu Sistemi, MHRS'de başlatılan bu yeni döneme de Onaylı Randevu Dönemi diyoruz. Uygulama pazartesi günü başlıyor. Onaylı Randevu Dönemi hayırlı olsun. Yeni dönemde ayrıcalıklı iki hasta grubumuz var, 65 yaş üstü hastalarla kanser hastaları.

        Bu gruptaki hastalar, onay işlemlerinden istisnadır. Onaylı Randevu Sistemi, hastanelerimize, hekimlerimize zamanı verimli kullanma imkanı sağlayacak. Hasta, gelemeyeceği randevuyu iptal edecek. Böylece, randevu sadakatsizliği sebebiyle, şu an boş kalan kapasitemizi hizmet bekleyen hastalar için kullanabileceğiz. Boş kalan her bir randevuda, sistemden randevu alamayıp, talep bırakmış hastalarımıza ulaşacağız. Öncelik, talep bırakan hastalarda olacak."

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        Onaylı Randevu Sistemi sayesinde, birçok branşta hastanın talebine 24 saat içinde cevap verebileceğine işaret eden Koca, "Bu yeni sistemden, beklenen sonucu alacağımıza inanıyoruz. Taleplerin etkin şekilde karşılanabilmesi içinse Randevu Koordinasyon Merkezini devreye alıyoruz. Bu merkezin faaliyetlerini şahsen takip edeceğim." diye konuştu.

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        MHRS ONAYLI RANDEVU NASIL ALINIR?

        mhrs.gov.tr adresinden randevu al butonunu tıklayınız.

        Açılan pencere üzerinde T.C. Kimlik Numaranızı ve MHRS şifrenizi girerek sisteme giriş yapabilirsiniz.

        Ardından açılan sayfada randevu alınmak istenen il ve ilçeyi seçiniz.

        Hangi hastaneden randevu almak istiyorsanız o hastaneyi seçebilirsiniz.

        Ardından ilgili rahatsızlığınızla ilgili bölüme tıklayın.

        Gelen ekrandan doktoru da seçebilirsiniz.

        Ardından uygun gün ve saate tıklayın.

        Bilgileri oluşturduktan sonra randevunuzu onaylayabilirsiniz.

        ONLİNE RANDEVU ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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