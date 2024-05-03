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        Haberler Gündem MHRS'deki yeni düzenlemelere ilişkin toplantı

        MHRS'deki yeni düzenlemelere ilişkin toplantı

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) yeni düzenlemelere yönelik çalışma toplantısı gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 21:46 Güncelleme: 03.05.2024 - 21:46
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        İstanbul'da MHRS zirvesi
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        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) yeni düzenlemelere yönelik çalışma toplantısı gerçekleştirildi.

        Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuyla ilgili İstanbul'daki çalışma toplantısının üçüncüsünün Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde yapıldığını belirterek, "Toplantıda, imkanların daha verimli kullanılmasını, doğrudan polikliniğe müracaatla alınabildiği gibi randevuyla da alınabilen hizmetleri kapasiteleriyle analiz ettik. Toplantılarımız, planlandığı şekilde diğer şehir ve hastanelerde devam edecek." ifadesini kullandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Fahrettin Koca
        #MHRS
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