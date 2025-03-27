Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Michael Douglas ve Catherine Zeta-Jones'un oğlu Dylan Douglas oyuncu oldu - magazin haberleri

        Michael Douglas ve Catherine Zeta-Jones'un oğlu Dylan Douglas oyuncu oldu

        Oyuncu çift Michael Douglas ile Catherine Zeta-Jones'un oğlu, "Armut dibine düşer" atasözünü kanıtlarcasına oyunculuğa adım attı. Dylan Douglas, yakında gösterime girecek gerilim türündeki bir filmde rol aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 11:39 Güncelleme: 27.03.2025 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anne-babasının izinden gitti
        ABONE OL

        Oyuncu çift Michael Douglas ile Catherine Zeta-Jones'un oğlu Dylan Douglas, ebeveynlerinin izinden gidiyor. 24 yaşındaki Dylan Douglas, rol aldığı ilk filmin hangisi olduğu açıklandı. Dylan Douglas, daha önce 'Fineas ve Förb' adlı animasyon türündeki dizide sesiyle yer almıştı. Genç Douglas, gösterime yakında girecek olan gerilim filmi 'I Will Come to You' ile sinemaya adım atacak.

        Dylan Douglas'ın filmde çatışan arzular ve belirsiz motivasyonlarla hareket eden, karmaşık ve gizemli bir karakter olan Julian Marks rolüne hayat vereceği öğrenildi.Rolüyle ilgili konuşan Dylan Douglas; "Bu rolü karmaşıklığı ve derinliği nedeniyle istedim. Bu karakteri hayata geçirmek ve sınırları zorlayan bir projenin parçası olmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

        REKLAM

        Filmin hem senaristliğini hem de yönetmenliğini üstlenen Jacob Arden; "Bu, hem dizginleme hem de büyük bir yoğunlaşma gerektiren bir rol. Dylan, Julian'ı hayata geçirmede önemli olacak doğal bir oyuncu ve role derinlik getiriyor" ifadesini kullandı.

        Dylan Douglas, ilk oyunculuk deneyimi edindiği filmin aynı zamanda yapımcılarından biri.

        55 yaşındaki Catherine Zeta-Jones ile 2000'dan bu yana evli olan, Dylan Douglas'ın yanı sıra 21 yaşında Carys adında bir kızı bulunan 80 yaşındaki Michael Douglas, geçen yıl verdiği bir röportajda; "Beni, çocuklarımın dedesi sanıyorlar" demişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Dylan Douglas
        #Michael Douglas
        #Catherine Zeta-Jones
        #sinema
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 3 ölü
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 3 ölü
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Kahvehanede kan gölüne dönmüştü... 'Çeyrek altın' katliamı!
        Kahvehanede kan gölüne dönmüştü... 'Çeyrek altın' katliamı!
        Osimhen için arayış sürüyor
        Osimhen için arayış sürüyor
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Angelina da olsanız zorluyor
        Angelina da olsanız zorluyor
        "Bazı topraklarda" yeşermeyen futbol yıldızları
        "Bazı topraklarda" yeşermeyen futbol yıldızları
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        Aracıyla gidiyordu... 'Kanlı' infaz!
        Aracıyla gidiyordu... 'Kanlı' infaz!
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        300 milyon dolarlık hortumlama
        300 milyon dolarlık hortumlama
        Orhan Veli'nin mezarını temizledi
        Orhan Veli'nin mezarını temizledi
        ABD'de 'Rümeysa Öztürk' protestosu
        ABD'de 'Rümeysa Öztürk' protestosu
        Soyguncuları kaçıran çığlık!
        Soyguncuları kaçıran çığlık!
        Rekabet Kurumu’ndan Apple'a soruşturma
        Rekabet Kurumu’ndan Apple'a soruşturma
        Vahşetin ardından kahvaltıya gitmiş!
        Vahşetin ardından kahvaltıya gitmiş!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
        Kasiyerleri kelepçeleyip paraları çaldı!
        Kasiyerleri kelepçeleyip paraları çaldı!
        Arife günü çalışan işçinin ücreti
        Arife günü çalışan işçinin ücreti