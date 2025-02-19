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        Haberler Dünyadan Michael Jackson'ın mirasçılarıyla müzayede evi arasında anlaşmazlık - magazin haberleri

        Michael Jackson'ın mirasçılarıyla müzayede evi arasında anlaşmazlık

        Michael Jackson'ın mirasçılarıyla şarkıcının hiç duyulmamış kayıtlarını satacak olan müzayede evi arasında anlaşmazlık çıktı. Ancak müzayede evi, kasetleri açık artırmaya çıkarmakta kararlı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2025 - 15:01 Güncelleme: 19.02.2025 - 15:03
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        Mirasçıları bu satışa karşı
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        Michael Jackson'ın mirasçıları, sanatçının bugüne dek yayınlanmamış müzik kayıtlarını açık artırmada satmayı planlayan müzayede eviyle sorun yaşıyor.

        ABD'de 'Gotta Have Rock and Roll' adlı müzayede evi, daha önce hiç duyulmamış Michael Jackson şarkılarının yer aldığı bazı kasetleri açık artırmada satıyor. 2009'da hayatını kaybeden şarkıcının mirasçıları, satışı "bir müzayede evinin halkı yanıltmaya yönelik üzücü bir girişimi" olarak değerlendirdi.

        Açık artırmada, Michael Jackson'ın 'Dangerous' adlı albümünden önce 1980'lerin sonu ve 1990'ların başında üzerinde çalıştığı 12 yayınlanmamış şarkının yer aldığı iki kaset yer alıyor. Müzayede evi, kasetleri 85 bin dolarlık bir başlangıç ​​teklifiyle açık artırmaya çıkarıyor. Satış fiyatının 150 bin ila 200 bin dolar arasında olması bekleniyor.

        Michael Jackson'ın mirasını temsil eden şirket, satıştaki kasetlerin, şirketin sahibi olduğu orijinal ana kayıtların kopyaları olduğunu belirtti. Bu durumda kasetleri satın alan kişinin, kayıt hakları şirkette olduğu için bunları çoğaltamayacağını veya kamuya açık olarak çalamayacağını söyledi.

        'Gotta Have Rock and Roll'un başkanı Dylan Kosinski de Jackson'ın mirasına cevap olarak, kasetlerin çoğaltılamayacağı veya halka dinletilemeyeceği için daha değerli olduğunu aktardı.

        Dylan Kosinski, Michael Jackson'ın mirasını temsil eden şirketin ana kayıtları kendi kasasında saklamasının bu müzayedeyi daha da büyüttüğünü söyledi.

        Hayatını 51 yaşındayken hayatını kaybeden 'Popun Kralı', şarkıları, müzik yapımcısı Bryan Loren ile kaydetti. Loren, bu müzayedede kopyaları alıcıya iletecek.

        Müzayede evi, Jackson'ın mirasçılarının eleştirilerine rağmen satışı yapacak. Açık artırma, bugün başlayacak.

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        #Michael Jackson
        #açık artırma
        #müzayede
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