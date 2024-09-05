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        Haberler Dünyadan Michael Keaton, artık esas adını kullanmak istiyor - Magazin haberleri

        Michael Keaton, artık esas adını kullanmak istiyor

        Michael Keaton, Hollywood'un ünlü oyuncusuyla aynı adı taşıdığı için bugüne kadar hep sahne adını kullandı. Artık esas adını kullanmanın bir yolunu buldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2024 - 16:01 Güncelleme: 05.09.2024 - 16:02
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        Ünlü oyuncu Michael Keaton, artık sahne adını bırakıp gerçek adı Michael Douglas'ı kullanmak istiyor.

        Tam adı Michael John Douglas olan 73 yaşındaki ABD'li yıldız, onlarca yıldır sektörde çalıştıktan sonra, doğum adını sahne adına eklemenin bir yolunu buldu.

        Michael Keaton, artık gelecek projelerinde Michael Keaton Douglas olarak anılmak istiyor.

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        Oyuncunun gerçek adını kullanmasına bugüne dek izin verilmedi. Çünkü Ekran Oyuncuları Birliği (SAG-Screen Actors Guild), üyelerin başka bir yıldızın profesyonel adını kullanmasını yasakladı.

        79 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu Michael Douglas, Michael Keaton'dan önce birliğe üye olmuştu.

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        Michael Keaton, başrolde yer aldığı, Venedik Film Festivali'nde prömiyeri yapılan 'Beterböcek Beterböcek' (Beetlejuice Beetlejuice) filminde yine Michael Keaton adıyla yer aldı. Çünkü ünlü oyuncu, isim değişikliği talebini dile getirmek için geç kalmıştı.

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        People Dergisi'ne konuşan Michael Keaton; "Onlara isim değişikliği yapmaları için yeterli zaman vermeyi unuttum" dedi. Ünlü oyuncu, 'Keaton' soyadını da rastgele seçtiğini anlattı.

        #Michael Keaton
        #isim değişikliği
        #Michael Douglas
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