Michael Moore'dan yeni film: Blake Lively ve Justin Baldoni'nin davasını anlatacak Blake Lively ile Justin Baldoni, 'Bizimle Başladı Bizimle Bitti' (It Ends with Us) filminden sonra birbirlerine açtıkları karşılıklı davalarla yeni bir filme konu olacaklar. Ünlü belgeselci Michael Moore, yeni projesinde ikili arasındaki çekişmeli yasal mücadeleyi konu alacak

Giriş: 27.01.2025 - 15:10 Güncelleme: 27.01.2025 - 15:14

