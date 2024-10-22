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        Haberler Dünyadan Michael Schumacher’in kızı Gina'ya soyadı tepkisi - magazin haberleri

        Michael Schumacher'in kızı Gina'ya soyadı tepkisi

        Geçirdiği kayak kazası nedeniyle 11 yıldır bitkisel hayatta olup yatağa bağımlı olarak bir yaşam sürdüren Formula 1'in efsane sürücüsü Michael Schumacher'in kızı Gina evliliğiyle gündemde. Geçen ay evlenen Gina'nın babasının soyadını bırakması, eleştiri konusu oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 12:26 Güncelleme: 22.10.2024 - 12:36
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        Michael Schumacher'in eski menajeri Willi Weber, F1 efsanesinin kızı Gina'yı geçen ayki düğününün ardından eşinin soyadını aldığı için eleştirdi.

        27 yaşındaki Gina, geçen ay Majorca'da ailesinin evinde yakın arkadaşları ve akrabalarının katıldığı özel bir törenle nişanlısı Iain Bethke ile evlendi.

        Düğünün ardından Gina, Facebook profil adını, Gina Schumacher iken Gina Bethke olarak değiştirdi. Alman Bild gazetesi, Gina'nın yeni soyadını arkadaşlarının yanında da kullandığını yazdı.

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        F1 kariyeri boyunca Michael Schumacher ile çalışan Willi Weber, Gina'nın Schumacher soyadını bırakma kararını eleştirirken şu ifadeleri kullandı: Anlamıyorum. Böyle bir isimden vazgeçiyor. Bu bir marka. Babasıyla bağlantısı.

        "Ben olsam soyadımı değiştirmezdim" diyen Willi Weber, "Ama bu onun kararı. Bu benim görüşüm" ifadesini kullandı.

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        7 kez dünya şampiyonu olan 55 yaşındaki Alman Formula 1 pilotu Michael Schumacher, 2013'te kayak yaparken geçirdiği kaza sonrası bitkisel hayata girdi.

        Eski Ferrari sürücüsünün sağlık durumu, eşi Corinna tarafından yıllardır korunan bir sır olarak kaldı.

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        "Michael, benim en iyi arkadaşlarımdan biriydi. Dahası, benim hiç olmayan oğlum gibiydi" diyen Weber, Bild'e verdiği röportajda, "Bugün kimse ona tam olarak ne olduğunu bilmiyor, bu yüzden daha fazla yorum yapmak istemiyorum" şeklinde konuştu.

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        Öte yandan Michael Schumacher'in kızı Gina, geçen hafta Oklahoma'daki bir binicilik yarışmasında 'Gina Schumacher Bethke' adıyla yarışmıştı.

        Gina, babası tarafından 2012'de satın alınan son teknolojiye sahip bir çiftlikte at yetiştiriyor ve eğitiyor.

        #Michael Schumacher
        #formula 1
        #F1
        #yarış
        #evlilik
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