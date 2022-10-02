"ÖYLE BİR ŞEY OLSAYDI ÇOKTAN YAKARDIM"

Morrone'nin sosyal medyada gerçekleştirdiği canlı yayında "Aşkım maske tak, geberme! Daha boy boy çocuklarımız olacak." diyen İrem Derici de konuyla ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu:

Rabia benim arkadaşım. Rabia ile onlar 3 yıldır takipleşiyorlar. Bu kız dünya çapında moda editörlüğü danışmanlığı yapan bir kadın. Birbirlerini takip edebilirler, öyle bir şey olsaydı çoktan yakardım.

Ne yapayım arkadaşlar, ben esmer erkek seviyorum. Ağabeyimizin de döşü biraz kıllı. Bunlar birer geyik. Keşke gerçekten bir sevdiceğim olsaydı, onunla birlikte röportaj verseydik.