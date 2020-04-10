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Yeni tip koronavirüsün yol açtığı COVID-19 salgın hastalığına karşı başlatılan küresel mücadeleye bir katkı da lastik üreticisi Michelin’den geldi. Sağlık krizine karşı başlatılan savaşta en önemli ihtiyaçlardan biri olan maske ve siperlik üretimi için harekete geçen Michelin'in, Avrupa’daki 10 üretim tesisinde seferberlik başlattığı kaydedildi.

Aralarında Fransa, Polonya ve Romanya’nın da bulunduğu 10 tesisini cerrahi maske üretimi için seferber eden Michelin, ilerleyen haftalarda ise Kuzey Amerika’daki üretim tesislerini de COVID-19 ile mücadele kapsamına alacağını bildirdi. Üretilen cerrahi maskelerin yanı sıra Michelin, sürdürülebilir maske üretimi için de çalışmalarını sürdürdüğünü, üretilen maskelerin değiştirilebilir filtreleri sayesinde 100 defaya kadar kullanılabileceğini bildirdi.

Mayıs ayına kadar haftada 1 milyon maskenin üretimini gerçekleştirecek olan şirketin, Haziran ayı sonuna kadar 5 milyondan fazla maske üretmeyi hedeflediği bilgisi paylaşıldı.

Şirketin, Avrupa’daki hastanelerin talebi üzerine, sağlık çalışanları için sterilize edilebilir polikarbonat siperlik üretimini başlattığı da bildirildi.

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