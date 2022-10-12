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Nedir bu Michelin Yıldızı? Dünyaca ünlü şeflerin uğruna savaştığı Michelin aslında buradan geliyormuş!

Dünyaca ünlü şefler her yıl restoranlarına Michelin yıldızı kazandırmak için savaş veriyor. Michelin Yıldızı'nın nereden geldiğini duyunca çok şaşıracaksınız. Aslında bir gezi rehberiydi...

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  • Michelin yıldızı nedir, Türkiye'de hangi restoranlarda var, hikayesi? Michelin yıldızı nasıl alınır, kaç yıldız var?

    Nedir bu Michelin Yıldızı? Dünyaca ünlü şeflerin ve restoranların elde etmeye çalıştığı bu ünlü yıldız neden bu kadar önemli, restoranlara ne özelliği katıyor? Tüm bunların cevaplarını vermeden önce Michelin Yıldızı nasıl ortaya çıkmış bir bakalım.
  • Michelin yıldızı nedir, Türkiye'de hangi restoranlarda var, hikayesi? Michelin yıldızı nasıl alınır, kaç yıldız var?

    MICHELIN LASTİKLERİ'NDEN YILDIZLARA

    Aslında yıldızın geçmişi Michelin lastiklerinin üreticisi Edouard ve Andre Michelin kardeşlerden geliyor. Kardeşler yıllar önce bir rehber hazırlıyor bu rehberin amacı ise lastik satışlarının rağbetini attırmak ve şehirlerarası yolcuklar teşvik etmekti.
  • Michelin yıldızı nedir, Türkiye'de hangi restoranlarda var, hikayesi? Michelin yıldızı nasıl alınır, kaç yıldız var?

    ASLINDA BİR BAKIM, ONARIM VE GEZİ REHBERİYDİ

    1990 yılında rehber ücretsiz olarak 35.000 kopya dağıtıldı. Rehber içerisinde Fransa genelinde ait haritalar, lastik onarım ve değiştirme bilgileri, yol üzerlerinde konaklanabilecek oteller ve benzin istasyonları yer alıyordu.
  • Michelin yıldızı nedir, Türkiye'de hangi restoranlarda var, hikayesi? Michelin yıldızı nasıl alınır, kaç yıldız var?

    Zamanla bu rehber sürüceler tarafından oldukça yararlı bulundu ve giderek yaygınlaştı. Michelin kardeşler benzer bir rehberi Belçika, Cezayir ve Tunus için de hazırladılar. 20. Yüzyılın ilk çeyreğine gelindiğinde rehberler hızlı bir şekilde Avrupa’nın çeşitli ülkelerine hazırlandı.
  • Michelin yıldızı nedir, Türkiye'de hangi restoranlarda var, hikayesi? Michelin yıldızı nasıl alınır, kaç yıldız var?

    Bir gün Andre Michelin ziyaret ettiği bir lastik tüccarının tezgâhını destelemek için rehberi kullandığını fark etti. Bu uyanışın ardından Michelin’ler “İnsan yalnızca parasını ödediği şeye gerçekten saygı duyar” ilkesini benimsedi ve rehberleri 750 frank ile 2.15 dolar arasında satmaya karar verdi.
  • Michelin yıldızı nedir, Türkiye'de hangi restoranlarda var, hikayesi? Michelin yıldızı nasıl alınır, kaç yıldız var?

    Başlangıçta rehberler arama tamirat ve onarım talimatları, oteller, restoranları listelerken zaman içerisinde yeni otel listeleri, restoranlar daha sık eklendi ve araba parçalarına dair bilgiler azaldı.

    Popülaritenin restoran bölümüne yönelmesiyle beraber yeni bir sektör kapısı Michelin’ler için aralandı.  Kardeşler işi daha ileri bir seviyeye taşıdı ve restoranları ziyaret edip, inceleyen bir müfettiş ekibi kurdular.
  • Michelin yıldızı nedir, Türkiye'de hangi restoranlarda var, hikayesi? Michelin yıldızı nasıl alınır, kaç yıldız var?

    1926 yılına gelindiğinde ise yemeklerini kaliteli şekilde yapan restoranlara Michelin yıldızı ödülü verildi. Başlangıçta bir yıldız ile ödüllendirilen restoranlar 1931 yılında bir, iki ve üç yıldız hiyerarşisi ile tanıştı.
  • Michelin yıldızı nedir, Türkiye'de hangi restoranlarda var, hikayesi? Michelin yıldızı nasıl alınır, kaç yıldız var?

    YILDIZLARIN ANLAMI NE?

    Yıldızlar kriterlere ayrılıyordu, tam bu noktada ne anlama geldiklerinin cevabını alıyoruz aslında.

    1 yıldız: Kategorisinde çok iyi bir restoran

    2 yıldız: Yolunuzu değiştirmeye değecek derece mükemmel bir yemek

    3 yıldız: Özel bir yolculuğa değecek olağan üstü bir mutfak
  • Michelin yıldızı nedir, Türkiye'de hangi restoranlarda var, hikayesi? Michelin yıldızı nasıl alınır, kaç yıldız var?

    MICHELIN YILDIZI ALMAK İÇİN KRİTERLER NELERDİR?

    -Malzemelerin kalitesi

    -Lezzetlerin uyumu

    -Tekniklerin ustalıkla uygulanması

    -Şefin mutfak düzeni ve kişiliği

    -Menü düzeni

    -Zaman içerisinde sezonluk menü düzeni
  • Michelin yıldızı nedir, Türkiye'de hangi restoranlarda var, hikayesi? Michelin yıldızı nasıl alınır, kaç yıldız var?

    MICHELIN YILDIZI HER YIL GÜNCELLENİYOR MU?

    Evet, yeni yıldızlar aranırken aynı zamanda yıldız sahibi olan restoranlar standartlarını yüksek tutarak yıldızlarını korumaları gerekir.
  • Michelin yıldızı nedir, Türkiye'de hangi restoranlarda var, hikayesi? Michelin yıldızı nasıl alınır, kaç yıldız var?

    RESTORAN DEKORASYONU MICHELIN YILDINIZI ETKİLER Mİ?

    Hayır etkilemez, tabakta bulunan yemek için Michelin yıldızı verilir.
  • Michelin yıldızı nedir, Türkiye'de hangi restoranlarda var, hikayesi? Michelin yıldızı nasıl alınır, kaç yıldız var?

    MICHELIN YILDIZI ALNIP ALINMAYACAĞINA KİM KARAR VERİYOR?

    Kararların tümünü eski restoran ve konaklama prosfesyonelleri olan tam zamanlı çalışmış, kimliği bilinmeyen ünlü Michelin Müfettişleri verir.
  • Michelin yıldızı nedir, Türkiye'de hangi restoranlarda var, hikayesi? Michelin yıldızı nasıl alınır, kaç yıldız var?

    BİR RESTORANDA TADIM KAÇ KEZ YAPILIYOR?

    Resmin tamamın elde etmek için ne kadar gerekiyorsa o kadar tadım yapılıyor. Michelin yıldızı verilirken en önemli değerlerden birisi tutarlılıktır. Bu nedenle müşterilerin ziyaret ettikleri zaman aynı kaliteyi yakalamaları önemlidir.

     

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