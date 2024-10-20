Mickey 17'den ilk poster yayınlandı

'Parasite'ın Oscar Ödüllü yazar/yönetmeni Bong Joon Ho'dan çığır açan yeni sinema deneyimi "Mickey 17" geliyor! Bong Joon Ho'nun yazıp yönettiği "Mickey 17"nin başrollerinde Alacakaranlık serilerinin başarılı oyuncusu Robert Pattinson ile birlikte Toni Collette ve Mark Ruffalo yer alıyor. Walking Dead dizisinden tanıdığımız Steven Yeun ve İngiliz aktris Naomi Ackie ise filmin diğer oyuncuları arasında.

Edward Ashton'ın Mickey 7 adlı romanından uyarlanan filmin konusu ise şöyle: "Beklenmedik kahraman Mickey Barnes (Robert Pattinson) kendini, işine en üst düzeyde bağlılık isteyen bir işverene çalışmak gibi olağanüstü bir durumda bulmuştur: Geçinebilmek için ölmek."