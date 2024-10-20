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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Mickey 17'den ilk poster yayınlandı

        Mickey 17'den ilk poster yayınlandı

        'Parasite' filmiyle Oscar kazanan yönetmen Bong Joon Ho'nun başrolünde Robert Pattinson'un yer aldığı yeni filmi 'Mickey 17'nin ilk posteri yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2024 - 09:05 Güncelleme: 20.10.2024 - 09:05
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        Mickey 17'den ilk poster yayınlandı
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        'Parasite'ın Oscar Ödüllü yazar/yönetmeni Bong Joon Ho'dan çığır açan yeni sinema deneyimi "Mickey 17" geliyor! Bong Joon Ho'nun yazıp yönettiği "Mickey 17"nin başrollerinde Alacakaranlık serilerinin başarılı oyuncusu Robert Pattinson ile birlikte Toni Collette ve Mark Ruffalo yer alıyor. Walking Dead dizisinden tanıdığımız Steven Yeun ve İngiliz aktris Naomi Ackie ise filmin diğer oyuncuları arasında.

        Edward Ashton'ın Mickey 7 adlı romanından uyarlanan filmin konusu ise şöyle: "Beklenmedik kahraman Mickey Barnes (Robert Pattinson) kendini, işine en üst düzeyde bağlılık isteyen bir işverene çalışmak gibi olağanüstü bir durumda bulmuştur: Geçinebilmek için ölmek."

        Ülkemizdeki dağıtımını TME Films’in üstlendiği Mickey 17, 31 Ocak 2025’te sinemalarda olacak.

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        #robert pattinson
        #Bong Joon Ho
        #Mickey 17
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