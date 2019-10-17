Amerikan teknoloji devi Microsoft'un CEO'su Satya Nadella'nın, bu yıl maaşına ek olarak alacağı primde yüzde 66 oranında artış yaşandı.

Yapılan açıklamaya göre geçen yıl 25.8 milyon dolarlık prim alan CEO'ya, bu yıl 42.9 milyon dolar prim ödendi.

Nadella'nın yıllık maaşı ise 2.3 milyon dolar olarak açıklanıyor. Microsoft'un CEO'suna ödediği prim, şirketin hisse senedi performansına endeksli olarak veriliyor.

PİYASA DEĞERİ 1.07 TRİLYON DOLAR

2014'te şirketin başına geçen Nadella'nın yönetiminde Microsoft, bu dönemde bulut servislerini ikiye katlayarak pazara ağırlığını koydu.

Atılan adımlar ile Microsoft'un piyasa değeri bundan bir yıl önce dünyanın en değerli şirketi olan Apple'i geçerek 1.07 trilyon dolara yükselmişti.

Satya Nadella, Microsoft'taki ilk görev yılı olan 2014'te ise 84 milyon dolarlık prim alarak dikkatleri üzerine çekmişti.