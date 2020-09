Microsoft’tan görme engelliler için Türkçe uygulama: Seeing AI

HABERTURK.COM

Microsoft’un yapay zekâ ve bulut teknolojilerini kullanarak görme engellilerin gündelik hayatını kolaylaştırmak için geliştirdiği Seeing AI uygulamasının Türkçe sürümünü kullanıma sundu. iOS kullanıcıları tarafından ücretsiz olarak yüklenebilen ve yapay zekâ üzerinden görsel tanıma ve betimleme teknolojisiyle çalışan Seeing AI uygulamasını kullanan görme engelliler; çevrelerindeki tüm görsel öğeleri ses yoluyla algılayabiliyor; metin okuyabiliyor, alışverişlerini yapabiliyor.

Uygulamayla; “kısa metin okuma, belge tarama, ürün-barkod tanıma, sahne ön izleme, kişi tanıma, renk algılama, ışık algılama ve mesajlaşma platformları WhatsApp ve Bip dâhil tüm sosyal medya uygulamalarındaki görselleri işleme/ okuma/ betimleme” gibi birbirinden farklı işlemler tek bir uygulama üzerinden yapılabiliyor.

YAŞ, CİNSİYET, IRK VE DUYGU DURUMU TAHMİNİ...

Dünyada ilk olarak 2017’de tanıtılan ve iOS işletim sistemi üzerinden ücretsiz olarak yüklenebilen akıllı uygulama, Türkiye’de bugüne dek ağırlıkla İngilizce seçeneğiyle kullanılıyordu. Bir süredir Türkçe dil seçeneği üzerinde çalışan Microsoft Türkiye, Seeing AI’nin Türkçe versiyonunu Apple Store’da erişime açtı. Bugüne kadar dünyada 20 milyonu aşkın işlem yapmak üzere kullanıldığı hesaplanan uygulama, Türkçe sürümüyle Türkiye’de çok daha fazla sayıda görme engelli tarafından kullanılabilecek.

Yapay zekâ üzerinden görsel tanıma ve betimleme teknolojisiyle çalışan Seeing AI uygulaması, görme engellilerin çevrelerindeki tüm görsel öğeleri ses yoluyla tanımasını sağlıyor. Kullanıcının telefonunda fotoğrafı bulunan veya uygulamaya önceden tanıtılan insanları direkt olarak algılayabilen Seeing AI; cihazın tanımadığı insanlarla ilgili olarak da yaş, cinsiyet, ırk ve duygu durumu tahminlemesi yapabiliyor.

6 MİLYON ÜRÜN BARKODU YÜKLENDİ

Seeing AI uygulamaının yapay zekâ ile engellilerin gündelik hayatına katkı sağlamaya odaklandığını belirten Microsoft Türkiye Genel Müdür Vekili Murat Yılmaz, “Bir süpermarkette ne satın aldığından emin olmak; ödeme adımında Türk lirasını tanıtarak alışverişi güvenle tamamlayabilmek; sokakta çevresindekileri algılayabilmek, görme engelli bir birey için son derece özgürleştirici deneyimler. Seeing AI uygulamasıyla kullanıcıların WhatsApp ve sosyal medyada paylaşılan metinleri okuması; görsellerin sesli betimlemesini dinlemesi dahi artık mümkün” dedi.

Verilen bilgiye göre Türkiye’de Boyner, Evyap, Koçtaş, MediaMarkt, Mondelēz International Türkiye, P&G Türkiye, Unilever Türkiye ve Watsons Türkiye gibi firmalar tüm ürünlerinin barkodlarını paylaşarak; GS1 Türkiye ise uygulamaya entegre olarak, görme engellilerin alışveriş yapmasını sağlayacak bir ürün platformunun oluşmasına katkı sağladı. Uygulama destek veren firmalar arasında Turkcell ve Kuveyt Türk de yer alıyor.

UYGULAMAYA TÜRK LİRASI'NI TANIMA ÖZELLİĞİ EKLENDİ

Görme engellilerin nakit ödeme işlemlerini güvenle gerçekleştirebilmelerine yardımcı olmayı amaçlayan Microsoft Türkiye, Kuveyt Türk tarafından paylaşılan banknotların görselleriyle gerekli barkodları oluşturdu. Böylece uygulama Türk Lirasını tanır hale getirildi.

Microsoft Türkiye ekibi, 5 ayda toplam 6 milyon ürünün barkodunu uygulamaya yükledi. Söz konusu markaların barkod katkısı sayesinde görme engelliler; gıda, ev bakımı, güzellik ve kişisel bakım, giyim, yapı gereçleri, teknoloji ürünleri gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Türkiye’de ilk ve tek görme engelli çocuk derneği olan Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği, Eged ve Engelsiz Erişim Derneği de Seeing AI’nin Türkçe versiyonunun test aşamasına dâhil olarak uygulamanın sorunsuz çalışması için destek verdi. Seeing AI uygulamasının nasıl kullanıldığını uygulamalı şekilde anlatmak amacıyla çekilen tanıtım videosunda da yer alan Parıltı Derneği gençleri, Seeing AI ile ilgili deneyimlerini aktardılar.