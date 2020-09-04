Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknolojiUygulamaMicrosoft’tan görme engelliler için Türkçe uygulama: Seeing AI
ABONE OL

Microsoft’tan görme engellilere yönelik Seeing AI uygulaması artık Türkçe

Microsoft’un görme engelliler için geliştirdiği yapay zekâ uygulaması Seeing AI, Türkçe sürümü ile hayata geçti. Ücretsiz olan uygulama ile görme engelliler, çevrelerindeki görsel öğeleri ses yoluyla algılayabiliyor; metin okuyabiliyor, alışverişlerini yapabiliyor. Seeing AI ayrıca cihazın tanımadığı insanlarla ilgili olarak da yaşını, cinsiyetini, ırkını ve duygu durumunu da tahmin edebiliyor.

Seeing AI
HABERTURK.COM

Microsoft’un yapay zekâ ve bulut teknolojilerini kullanarak görme engellilerin gündelik hayatını kolaylaştırmak için geliştirdiği Seeing AI uygulamasının Türkçe sürümünü kullanıma sundu. iOS kullanıcıları tarafından ücretsiz olarak yüklenebilen ve yapay zekâ üzerinden görsel tanıma ve betimleme teknolojisiyle çalışan Seeing AI uygulamasını kullanan görme engelliler; çevrelerindeki tüm görsel öğeleri ses yoluyla algılayabiliyor; metin okuyabiliyor, alışverişlerini yapabiliyor.

Uygulamayla; “kısa metin okuma, belge tarama, ürün-barkod tanıma, sahne ön izleme, kişi tanıma, renk algılama, ışık algılama ve mesajlaşma platformları WhatsApp ve Bip dâhil tüm sosyal medya uygulamalarındaki görselleri işleme/ okuma/ betimleme” gibi birbirinden farklı işlemler tek bir uygulama üzerinden yapılabiliyor.

YAŞ, CİNSİYET, IRK VE DUYGU DURUMU TAHMİNİ...

Dünyada ilk olarak 2017’de tanıtılan ve iOS işletim sistemi üzerinden ücretsiz olarak yüklenebilen akıllı uygulama, Türkiye’de bugüne dek ağırlıkla İngilizce seçeneğiyle kullanılıyordu. Bir süredir Türkçe dil seçeneği üzerinde çalışan Microsoft Türkiye, Seeing AI’nin Türkçe versiyonunu Apple Store’da erişime açtı. Bugüne kadar dünyada 20 milyonu aşkın işlem yapmak üzere kullanıldığı hesaplanan uygulama, Türkçe sürümüyle Türkiye’de çok daha fazla sayıda görme engelli tarafından kullanılabilecek.

Yapay zekâ üzerinden görsel tanıma ve betimleme teknolojisiyle çalışan Seeing AI uygulaması, görme engellilerin çevrelerindeki tüm görsel öğeleri ses yoluyla tanımasını sağlıyor. Kullanıcının telefonunda fotoğrafı bulunan veya uygulamaya önceden tanıtılan insanları direkt olarak algılayabilen Seeing AI; cihazın tanımadığı insanlarla ilgili olarak da yaş, cinsiyet, ırk ve duygu durumu tahminlemesi yapabiliyor.

6 MİLYON ÜRÜN BARKODU YÜKLENDİ

Seeing AI uygulamaının yapay zekâ ile engellilerin gündelik hayatına katkı sağlamaya odaklandığını belirten Microsoft Türkiye Genel Müdür Vekili Murat Yılmaz, “Bir süpermarkette ne satın aldığından emin olmak; ödeme adımında Türk lirasını tanıtarak alışverişi güvenle tamamlayabilmek; sokakta çevresindekileri algılayabilmek, görme engelli bir birey için son derece özgürleştirici deneyimler. Seeing AI uygulamasıyla kullanıcıların WhatsApp ve sosyal medyada paylaşılan metinleri okuması; görsellerin sesli betimlemesini dinlemesi dahi artık mümkün” dedi.

Verilen bilgiye göre Türkiye’de Boyner, Evyap, Koçtaş, MediaMarkt, Mondelēz International Türkiye, P&G Türkiye, Unilever Türkiye ve Watsons Türkiye gibi firmalar tüm ürünlerinin barkodlarını paylaşarak; GS1 Türkiye ise uygulamaya entegre olarak, görme engellilerin alışveriş yapmasını sağlayacak bir ürün platformunun oluşmasına katkı sağladı. Uygulama destek veren firmalar arasında Turkcell ve Kuveyt Türk de yer alıyor.

UYGULAMAYA TÜRK LİRASI'NI TANIMA ÖZELLİĞİ EKLENDİ

Görme engellilerin nakit ödeme işlemlerini güvenle gerçekleştirebilmelerine yardımcı olmayı amaçlayan Microsoft Türkiye, Kuveyt Türk tarafından paylaşılan banknotların görselleriyle gerekli barkodları oluşturdu. Böylece uygulama Türk Lirasını tanır hale getirildi.

Microsoft Türkiye ekibi, 5 ayda toplam 6 milyon ürünün barkodunu uygulamaya yükledi. Söz konusu markaların barkod katkısı sayesinde görme engelliler; gıda, ev bakımı, güzellik ve kişisel bakım, giyim, yapı gereçleri, teknoloji ürünleri gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Türkiye’de ilk ve tek görme engelli çocuk derneği olan Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği, Eged ve Engelsiz Erişim Derneği de Seeing AI’nin Türkçe versiyonunun test aşamasına dâhil olarak uygulamanın sorunsuz çalışması için destek verdi. Seeing AI uygulamasının nasıl kullanıldığını uygulamalı şekilde anlatmak amacıyla çekilen tanıtım videosunda da yer alan Parıltı Derneği gençleri, Seeing AI ile ilgili deneyimlerini aktardılar.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yalova Belediyesi'ne fidye yazılımı tuzağı!
TEKNOLOJİYalova’ya fidye tuzağı!
Vodafone Pay ile hesabı paylaştıracak
TEKNOLOJİHesabı 'cep'ten paylaştıracak
Hacker’lar saldırdı, 135 milyar dolarlık borsada işlemler durdu
TEKNOLOJİİşlemleri durdurdular!
CV hazırlarken bu bilgilerinize dikkat edin!
TEKNOLOJİCV’nizdeki bu bilgilere dikkat!
Apple Türkiye’de Dijital Hizmet Vergisi’ni kesmeye başlıyor
TEKNOLOJİApple'ın mağazasına zam geliyor!
Yerli sosyal medya uygulaması Yaay kullanıma açıldı
TEKNOLOJİTT'den yerli Twitter: Yaay
NVIDIA Geforce RTX 3000 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
TEKNOLOJİNVIDIA Geforce RTX 3000 tanıtıldı
Doğu Anadolu Uzay Gözlemevi gelecek yıl açılacak
TEKNOLOJİTürkiye'nin en büyüğü olacak
PS5 çıkış tarihi açıklandı! Sony Playstation 5 fiyatı ve özellikleri nelerdir?
TEKNOLOJİSony Playstation 5 çıkış tarihi
İşte Samsung Galaxy Z Fold2'un Türkiye fiyatı!
TEKNOLOJİEkranı 20 bine katladı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X