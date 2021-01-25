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Mide şişkinliği neden olur? Mide şişkinliği nasıl geçer, ne iyi gelir?

Mide rahatsızlıkları günlük hayatımızı etkileyen, yaşam kalitemizi düşüren hastalıkların başında geliyor. Çoğu zaman dikkatsiz beslenme alışkanlıkları sebebiyle ortaya çıkan mide şişkinlikleri yoğun ağrılar çekmemize sebep olabiliyor. Mide şişkinliği yaşanmaya başladığında hemen doktora gidilmeli ve tedavi için adım atılmalıdır. Aksi durumda midede biriken gaz çeşitli mide hastalıklarının nedeni olabilir. Mide şişkinliğinin altında yatan nedenleri anlamak şişkinlikten kurtulmak için yapılacakların başında geliyor. Mide şişkinliği neden olur? Mide şişkinliği nasıl geçer, ne iyi gelir?

Mide şişkinliği neden olur? Mide şişkinliği nasıl geçer, ne iyi gelir?

Mide şişkinliği; öğünlerin hızlı yenmesi, lokmaların iyi çiğnenmemesi, gazlı içeceklerin fazla tüketimi, lifli gıdalar tüketildiğinde su içilmemesi, yemek yenildikten sonra hemen yatılması, mide salgı bezlerinin yeterince çalışmaması durumunda meydana gelen şişliklerdir.

Bu şişkinlikler kişiyi aşırı rahatsız edebilmektedir. Bunların yanında midede gaz oluşması sonucunda, çıkarılamayan gazlar mide ağrısı ve sancı yapabilmektedir.

Mide şişkinliği için dikkat etmeniz gereken durumlar;

  • Öğünleriniz için zaman ayırın ve yavaşça yiyin.
  • Bol su tüketin.
  • Yemeklerin yanında gazlı içecekler tüketmeyin.

  • Yemeğinizi yedikten hemen sonra yatıp, istirahat etmeyin.
  • Stresten uzak durun.

Bunların haricinde oluşan şişkinlikleriniz için bitkisel çayları tercih edebilirsiniz. Midenizi rahatlatarak, sindiriminize de yardımcı olmaktadır.

Mide Şişkinliğine İyi Gelen Bitkiler;

  • Nane; bir fincan sıcak su içerisine, bir tatlı kaşığı nane atarak demleyiniz. Günde 2 fincan sabah ve akşam olmak üzere içebilirsiniz. Şişkinliğin yanı sıra mide bulantısı ve yanmasına da iyi gelmektedir.
  • Papatya; aynı şekilde günde 2 fincan olmak üzere, sabah ve akşam tüketebilirsiniz. Papatyanın sakinleştirici özelliği sayesinde; gün içerisinde oluşan stresinizin de geçmesini sağlayacaktır.

  • Lavanta yağı ve limon; bir çay kaşığı lavanta yağı ve bir çorba kaşığı limonu karıştırarak, günde bir kere içebilirsiniz. Limonun şişkinliği azaltması ve lavantanın da mideyi koruması sayesinde oluşan rahatsız durumunuzdan kurtulabilirsiniz.
  • Enginar yaprağı; kurutulmuş enginar yaprağını bir fincan kaynar suyun içerisinde bekleterek, demlendikten sonra günde 2 kere içebilirsiniz.

Bunların dışında çoğu bitki çayının mideyi rahatlatma özelliği bulunduğundan dolayı her yemekten sonra bir fincan tüketmeniz faydalı olacaktır.

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