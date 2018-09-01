Miedz Legnica - Zaglebie Lubin sahaya çıkıyor

Polonya Ekstraklasa maçında Miedz Legnica ile Zaglebie Lubin, 02 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 16:30. 7 puanlı Miedz Legnica 10. sırada bulunuyor, Zaglebie Lubin 12 puana sahip ve 5. sırada. Miedz Legnica son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Zaglebie Lubin, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 633 kodlu maçı oynayanlar; Miedz Legnica galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 2.90, Zaglebie Lubin galibiyet oranı 2.40. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Miedz Legnica son haftadaki Chrobry Glogow müsabasında 3-1 yenildi.

Zaglebie Lubin ise Nieciecza maçında 1-1 berabere kaldı.

Miedz Legnica, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 4 gol yedi.

Zaglebie Lubin, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Zaglebie Lubin, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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