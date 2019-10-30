Migren tedavisi nasıl yapılır?

Migren şiddetli ataklar halinde ortaya çıkabilen ve kişinin hayatını alt üst eden bir baş ağrısı tipidir. Uzun sürebilen migren ağrıları 4 saat ve 72 saat gibi bir süre içerisinde devam edebilme olasılığı taşımaktadır. Ataklar arası oluşan düzelmeler kişiyi çok fazla strese sokar ve gelecek atağın endişesini taşımaya başlar. Önceden migrenin sadece bir baş ağrısı tipi olması ihtimali göz önünde tutulurken artık nörolojik etkileri olan bir ağrı olması kabul edilmeye başlanmıştır.

Migren ağrıları; orta ve ağır şiddette seyredebilmektedir. Bu durum günlük hayatın içerisinde sorun yaratmakta ve aktiviteleri engellemektedir. Bu nedenle kişinin ve çevresindeki kişilerin de olumsuzluk yaşamasına neden olmaktadır. Ağrının şekli zonklama, nabızda yükselme ve başın tek tarafında görülen şiddetli ağrı şeklinde ortaya çıkmaktadır. Işığa karşı hassasiyet, mide bulantısı, eşlik eden kusma ve seslere karşı tepki şeklinde olabilmektedir.

Migren ağrıları genelde kadınlarda erkeklere oranla daha sık ortaya çıkmaktadır. Bazı kişilerde migren atakları başladığında ağrının şiddeti ile kişi sürekli karanlık bir odada yatma isteği yaşar ve günlük yaşamdan uzaklaşabilir.

Migren genetik olarak da ortaya çıkan bir hastalıktır. Bunun yanında kadının adet dönemlerinde östrojen hormon seviyesinin artması nedeni ile de ortaya çıkabilmektedir. Migren ataklarının başlangıcı, öncelikle hafif uyarılarla belirti gösterir ve bu dönem bir kaç gün sürebilir. Yavaş yavaş ışık ve ses gibi etkenler rahatsız etmeye başlar. Bir saat öncesinde ise; aura aşaması olarak adlandırılan ağrıların oluşmasına etki edebilecek belirtiler ortaya çıkar. Gözlerde zigzaglar oluşur, yüzde karıncalanma ve zihin bulanıklığı yaşanır. Bu dönemden sonra baş ağrısı şiddetlenmeye ve atakların oluşması ortaya çıkmaktadır. Migren atakları belli süre devam etmesi ile duraklamaya geçer ve belli süre sonra gelene kadar bu şekilde beklemeye alır.

Migreni tetikleyen sesli, gürültülü, aşırı ışıklı ortamlar, sinir, stres ve gerginlik dolu durumların oluşmaması için kaçınmak gereklidir. Tetikleyen diğer etmenler ise; kahve, çay gibi kafein içeren maddeler, katkı maddeleri, bazı besinler (çikolata, aşırı tuzlu gıdalar, salamura balık, yoğurt, peynir),adet dönemi, mevsim değişikleri gibi etkenlerde migrenin artmasına neden olmaktadır.

Migren Tedavisi;

Genellikle ilaçla migren ataklarının önüne geçmeye çalışan hekimler yeni tedavi yöntemleri ile de sağlıklı bir tedavi uygulamak için gelişmeler sağlamaktadırlar. Bunlardan birisi de; fenopalatin blokaj yöntemi şeklinde bir uygulama yöntemiyle migren hastasına burun yoluyla ilaç verilerek iyileşmesi sağlanmaktadır. Bu tedavi ile ağrılar %70 lik bir oranla ortadan kaldırılmaktadır. Bazı tedavi yöntemleri arasında akupunktur tedavisi de bulunmaktadır. Bazı bitkisel yağların karışımı ile masaj sağlanarak ağrıların azaltılması da alternatif olarak değerlendirilen bir başka uygulama şeklinde yapılmaktadır.